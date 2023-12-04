Simak, Begini Resep Kopi Gula Aren Ala Cafe yang Nikmat!

MAU ngafe tapi dompet lagi tiris? Nggak usah pusing, simak aja resep kopi gula aren berikut ini!

Kopi gula aren merupakan salah satu menu yang sangat digemari pelanggan di kedai kopi. Apalagi kalau disajikan dengan es, kesegarannya mampu melepas dahaga buat kita yang tinggal di negeri tropis seperti Indonesia ini.

Untungnya, resep kopi gula aren tidak sulit, kok. Bahkan, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah, dengan menyiapkan bahan-bahan berikut ini.

Resep Kopi Gula Aren

- 2 sdm kopi bubuk hitam

- 1 sdm gula pasir

- 100 ml air

- 150 ml susu cair

- 2 sdm gula aren

- Sejumput garam

- Es batu

Cara Membuat:

1. Siapkan sedikit air panas untuk melarutkan gula pasir, garam, dan gula aren.

2. Siapkan 50 ml air panas untuk menyeduh kopi bubuk. Saring dengan paper filter atau kertas saring kopi untuk membuat espresso.

3. Kemudian, tuang gula aren ke dalam gelas. Masukkan es batu, susu, dan espresso cair.

4. Kopi gula aren ala cafe siap disajikan.

Untuk membuat kopi gula aren home made kamu makin terlihat kayak buatan cafe, penting juga nih pemilihan gelasnya. Gelas transparan dengan sedotan stainless bisa membuat penampilan kopi gula aren kamu jadi naik kelas banget!