Arti Mimpi Tiba-tiba Menikah, Ternyata Bisa Baik atau Buruk Loh!

MENGULIK arti atau tafsir mimpi memang selalu menarik untuk dibahas. Salah satunya tentang mimpi menikah.

Menariknya, tahukah Anda seperti dikutip dari Dream UK, ternyata 50 persen orang yang bermimpi menikah adalah menikah dengan orang asing yang belum pernah dikenal sebelumnya, dengan kata lain orang-orang yang sama sekali asing bagi kita. Suatu studi Psychology Today menemukan bahwa orang asing ini cenderung laki-laki.

“Sosok pria asing sangat sering muncul dalam mimpi dan mereka selalu menandakan agresi fisik. Pria asing ini tampaknya menjadi ‘kode’ untuk impuls agresif yang diproses dalam ingatan,” jelas ahli saraf, Patrick McNamara dalam kesimpulan penelitiannya.

Oleh karena itu, menurut My Dream Meaning sering bermimpi menikah dengan orang asing berarti orang tersebut mungkin pikirannya sedang tidak nyaman. Ini terasa seperti Anda didorong di luar keinginan diri sendiri dan dipaksa menghadapi situasi yang tidak ingin dialami.

Lantas apa arti general dari mendapat mimpi menikah ini? Dilansir dari Dream UK, Senin (4/12/2023) disebutkan kalau memimpikan suatu pernikahan, itu bisa melambangkan masa kebahagiaan yang luar biasa, terutama dalam kehidupan cinta Anda.