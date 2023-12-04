Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nia Ramadhani Berbusana Mini di After Party Pernikahan BCL, Netizen: Aurat!

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:30 WIB
Potret Nia Ramadhani Berbusana Mini di After Party Pernikahan BCL, Netizen: Aurat!
Potret Nia Ramadhani, (Foto: Instagram @ramadhaniabakrie)
A
A
A

NIA Ramadhani menjadi salah satu artis sekaligus sahabat Bunga Citra Lestari alias BCL yang turut menjadi saksi di hari bahagianya saat dinikahi olah Tiko Aryawardhana, Sabtu (2/12/2023) di Bali. Nia hadir saat momen resepsi bersama sang suami, Ardi Bakrie.

Kehadiran Nia kala itu menjadi sorotan netizen. Terlebih saat Nia mengganti busananya di momen after party usai resepsi berlangsung. Di gelaran after party yang lebih santai, para sahabat BCL ikut bernyanyi dan bergoyang bersama menikmati suasana yang lebih santai ketimbang akad dan resepsi.

Dari video yang beredar di jagat maya, BCL terlihat menyanyikan lagu-lagunya sendiri seraya dikelilingi para tamu undangan yang bernyanyi bersamanya. Nia Ramadhani pun tak ingin ketinggalan menikmati momen tersebut.

Ibu tiga anak itu tampak mendekat di samping BCL, untuk menikmati suara merdu sahabatnya sembari membawakan lagu 'Badai Pasti Berlalu'.

Setelah di momen resepsi mengenakan dress berwarna merah, kali ini Nia tampil berani dengan tube bra yang memperlihatkan bagian perut rata dan ramping miliknya. 

(Foto: Tangkapan layar TikTok @ur.circles)

Meski dilayer dengan jaket sebagai outer, Nia terlihat sempat membukanya sebentar sebelum kembali melapisinya dengan jaket.

Halaman:
1 2
      
