5 Potret Cantik Sherina Munaf Liburan di Bali, Glowing Pose di Tengah Laut

POTRET cantik Sherina Munaf saat liburan di Bali mencuri perhatian warganet. Dia tampil lebih glowing.

Istri Baskara Mahendra ini pun membagikan sederet potrer cantiknya saat menikmati indahnya pemandangan eksotis di resort mewah, Amankila. Bintang film Petualangan Sherina ini terlihat memanjakan diri dengan sejumlah kegiatan liburan yang menyenangkan.

Di momen liburan ini, wanita 33 tahun itu pun memerlihat potret dirinya yang nampak cantik dan fresh sambil menikmati mewahnya resort tersebut. Penasaran dengan sederet potrer Sherina Munaf yang tampil cantik saat liburan di resort mewah di Bali? Yuk simak!

1. Nampak Glowing saat Berenang

Potret pertama menampilkan wajah Sherina yang begitu glowing memesona saat asyik berenang di resort mewah ini. Nampak Sherina mengenakan baju renang berewarna hijau emerald dan menampilkan kulitnya yang glowing.

Dalam potret ini, Sherina nampak tak mengenakan riasan. Meski begitu kecantikan Sherina tetap terpancar.

2. Selfie saat Dinner

Sherina Munaf terlihat selfie bersama dengan menu makan fine dining-nya yang estetik. Sherina pun tersenyum menandakan dirinya yang begitu menikmati makan malam tersebut.

3. Sarapan dengan View Pantai

Tak cuma itu, Sherina juga menikmati momen sarapannya di sebuah pendopo yang asri. Nampak pula latar belakang pemandangan laut Bali yang indah. Hamparan rumput dan laut indah ini pun menambah kecantikan momen Sherina saat santap pagi ini.