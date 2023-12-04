Doa Menyentuh Adik Ashraf Sinclair untuk BCL yang Baru Dinikahi Tiko Aryawardhana

BUNGA Citra Lestari atau akrab disapa BCL, resmi melepas status singlenya dengan resmi menikah bersama Tiko Aryawardhana pada akhir pekan lalu.

Pernikahan BCL dengan Tiko banyak menuai kagum dari publik, karena penyanyi top tersebut begitu melibatkan keluarga inti dari mendiang sang suami, Ashraf Sinclair. Tak hanya orang tua Ashraf yang hadir, tapi adik mendiang Ashraf Sinclair, Aishah Jennifer Sinclair menjadi salah satu bridesmaid dan menemani BCL saat akad pernikahan.

Terbaru, lewat akun Instagram pribadinya, @Aishahjennifer Aishah pun menuliskan pesan manis dan doa begitu menyentuh untuk mantan kakak iparnya tersebut.

“Doaku untuk adikku yang cantik @itsmebcl, adalah suatu hari nanti menemukan cinta dan kebahagiaan lagi,” tulis Aishah, dikutip pada Senin (4/12/2023)

Di mata,Aishah, Tiko sebagai pendamping hidup baru wanita yang disapa Unge itu, berhasil jadi sosok yang bukan hanya mencintai sosok Unge, tapi juga sang putra, Noah Sinclair.

Aishah juga menuliskan rasa terima kasihnya pada Tiko karena tak hanya menyayangi Bunga, tapi juga mencintai keluarga Ashraf Sinclair.

“Dan @tikotiki memang seperti itu. Sejak hari pertama kami bertemu, kamu telah menunjukkan kepada kami betapa hebatnya kamu. Saya sangat senang memiliki kamu di keluarga kami Tiko,” jelas Aishah.

(Foto: Instagram @Aishahjennifer)