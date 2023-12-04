Tanggal 5 Desember 2023 Hari Apa?

TANGGAL 5 Desember 2023 jatuh pada Selasa di awal minggu. Pada hari ini memang bukan tanggal merah yang menjadi libur nasional.

Namun, ada momen yang diperingati. Salah satunya Hari Armada RI. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

1. Hari Armada RI

Melansir dari situs resmi TNI, Komando Armada RI dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan KSAL Nomor A.4/2/10 tanggal 14 September 1959, diresmikan oleh Komodor Laut RE Martadinata pada 5 Desember 1959.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan KSAL Nomor Skep/4033/Xl/1987 tanggal 17 November, dinyatakan bahwa pada 5 Desember diperingati sebagai “Hari Armada” setiap tahunnya.

Pasca lahirnya TNI AL yang dulunya dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Laut, persenjataan dan struktur organisasi semakin berkembang.

Komando Armada kemudian terbentuk setelah unsur armada saat itu sudah semakin canggih, modern, dan kuantitasnya semakin besar.

Lalu melihat perkembangan zaman, para pemimpin saat itu kemudian memandang perlu untuk membagi dua armada. Armada RI resmi dibagi menjadi dua kawasan wilayah yaitu Armada RI kawasan timur dan Armada RI kawasan barat. Keputusan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985.