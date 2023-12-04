Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Jennifer Jane, Adik Jess No Limit Pakai Uniform Hijau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |09:08 WIB
Potret Cantik Jennifer Jane, Adik Jess No Limit Pakai Uniform Hijau
Jennifer Jane. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADIK Jess No Limit, Jessica Jane memang tidak sepopuler Sisca Kohl, meski begitu penampilannya tidak kalah dari istri Jess No Limit loh. Wajahnya yang cantik sukses membius siapa saja yang memandangnya.

Melalui postingannya di Instagram, adik Jess No Limit ini sering mengunggah aktivitasnya di Instagram. Termasuk gaya outfitnya yang selalu terlihat stylish.

Seperti pada postingan terbarunya Jessica Jane memakai uniform warna hijau. Penampilannya begitu memukau dengan beberapa pose. “Being well dressed is my kind of happiness,” tulis Jessica dalam postingan tersebut.

Gayanya stylish

Jennifer Jane

Potret cantik Jessica Jane memakai uniform warna hijau dipadukan dengan kemeja putih. Gayanya terlihat kece saat pose bersandar sambil bertolak pinggang. Tak lupa Jessica memberikan senyum manisnya.

Gayanya bak anak sekolah

Jennifer Jane

Pada foto selanjutnya, dia pose bertolak pinggang sambil tersenyum manis ke kamera. Pada penampilannya ini Jessica menambahkan aksesori gelang. Gaya Jessica di foto ini bak anak sekolah yah?

“Bisa jadi dewasa, bisa jadi bocil, tergantung outfitnya,” komen @shiir***

“Kayak anak sekolahan,” sambung @ijk***

Tangan berurat bikin salfok

Jennifer Jane

Penampilan Jessica di foto ini mencuri perhatian. Alih-alih ingin memamerkan aksesori gelang yang dipakai, netizen justru salfok sama tangan berurat Jessica Jane.

“Salfok sama tangan ci Jane, berurat guys,” kata @made***.

Halaman:
1 2
      
