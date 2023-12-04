Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Trophy Wife, Bahasa Gaul yang Viral di Tiktok

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |00:30 WIB
Ternyata Ini Arti Trophy Wife, Bahasa Gaul yang Viral di Tiktok
Ilustrasi untuk arti istilah trophy wife (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti trophy wife, yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial TikTok. Namun, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan bahasa gaul?

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menurut KBBI bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia nonformal yang digunakan oleh suatu komunitas tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul sendiri bisa berasal dari mana saja, termasuk dari bahasa asing.

Salah satu bahasa gaul yang kini tengah menjadi perbincangan adalah Trophy Wife. Bagi milenial pasti sudah sering mendapati istilah tersebut di berbagai media sosial, khususnya TikTok.

Namun, apa sebenarnya Trophy Wife tersebut?

Trophy Wife merupakan istilah bahasa gaul yang berasal dari bahasa Inggris. Jika diterjemahkan secara langsung, Trophy Wife berarti “Istri Piala”. Namun, istilah tersebut tidak bisa diartikan begitu saja.

Dikutip dari Cambridge Dictionary, Trophy Wife berarti seorang wanita muda yang memiliki penampilan menarik dan menikahi seorang pria tua yang sukses secara finansial atau kaya raya.

Dengan menikahi pria tua kaya raya, sosok Trophy Wife hanya perlu berdiam diri di rumah, mempercantik diri, dan melakukan hal-hal yang membuat suami serta anak-anaknya merasa bangga.

Seorang Trophy Wife juga diartikan sebagai simbol keberhasilan karena telah menikah dengan pria kaya. Sebaliknya, bagi sang pria, Trophy Wife juga dianggap sebagai simbol keberhasilan karena telah menikahi wanita muda yang bisa dibanggakan.

Telusuri berita women lainnya
