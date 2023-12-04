Arti Emoji Love Hitam

INILAH arti dari emoji love berwarna hitam harus kita ketahui agar tidak salah menggunakan.

Saat kita menggunakan media sosial seperti whatsapp, kita pasti menjumpai emoji love memiliki beberapa warna. Mulai dari merah, merah muda, kuning, hijau biru, putih, hingga hitam.

Setiap warna pada emoji love ini memiliki arti yang berbeda-beda. Namun yang paling sering digunakan tentu emoji love yang berwarna merah karena melambangkan tentang cinta.

Dari banyaknya warna emoji love, ternyata masih banyak yang masih belum tahu apa arti emoji love berwarna hitam. Padahal, emoji ini memili arti yang sangat-sangat mendalam.

Emoji love berwarna hitam memiliki arti cinta yang sangat mendalam, romantis, dan penuh gairah. Warnanya yang hitam legam mengartikan tentang rasa cinta dan sayang yang tak terhingga.

Selain mengartikan rasa cinta yang mendalam, emoji love juga memiliki arti yang lain. Berikut adalah 4 arti lain emoji love berwarna hitam yang dirangkum dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023).

1. Menggambarkan Humor Sarkas

Emoji love dapat digunakan untuk menggambarkan candaan yang sangat sarkasme dan tidak biasa. Saat kita bercanda dengan mengejek orang terkasih, kita bisa menyematkan emoji ini sebagai tanda bahwa kita bercanda.

2. Merepresentasikan duka dan kehilangan

Saat kita sedang kehilangan seseorang yang kita sayangi, kita dapat menggunakan emoji love berwarna hitam sebagai tanda bahwa kita berduka. Emoji ini juga bisa digunakan untuk memberikan dukungan dan rasa belasungkawa atas kehilangan yang dirasakan teman kita.