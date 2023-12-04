Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Emoji Love Hitam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |00:11 WIB
Arti Emoji Love Hitam
Ilustrasi untuk arti dari emoji love hitam (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH arti dari emoji love berwarna hitam harus kita ketahui agar tidak salah menggunakan.

 BACA JUGA:

Saat kita menggunakan media sosial seperti whatsapp, kita pasti menjumpai emoji love memiliki beberapa warna. Mulai dari merah, merah muda, kuning, hijau biru, putih, hingga hitam.

Setiap warna pada emoji love ini memiliki arti yang berbeda-beda. Namun yang paling sering digunakan tentu emoji love yang berwarna merah karena melambangkan tentang cinta.

Dari banyaknya warna emoji love, ternyata masih banyak yang masih belum tahu apa arti emoji love berwarna hitam. Padahal, emoji ini memili arti yang sangat-sangat mendalam.

Emoji love berwarna hitam memiliki arti cinta yang sangat mendalam, romantis, dan penuh gairah. Warnanya yang hitam legam mengartikan tentang rasa cinta dan sayang yang tak terhingga.

Selain mengartikan rasa cinta yang mendalam, emoji love juga memiliki arti yang lain. Berikut adalah 4 arti lain emoji love berwarna hitam yang dirangkum dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023).

1. Menggambarkan Humor Sarkas

Emoji love dapat digunakan untuk menggambarkan candaan yang sangat sarkasme dan tidak biasa. Saat kita bercanda dengan mengejek orang terkasih, kita bisa menyematkan emoji ini sebagai tanda bahwa kita bercanda.

2. Merepresentasikan duka dan kehilangan

Saat kita sedang kehilangan seseorang yang kita sayangi, kita dapat menggunakan emoji love berwarna hitam sebagai tanda bahwa kita berduka. Emoji ini juga bisa digunakan untuk memberikan dukungan dan rasa belasungkawa atas kehilangan yang dirasakan teman kita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/612/3091350//ternyata_ini_arti_emoji_topi_biru_yang_sering_digunakan_di_media_sosial-qZXM_large.jpg
Ternyata Ini Arti Emoji Topi Biru yang Sering Digunakan di Media Sosial X dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement