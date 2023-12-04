4 Tips Bikin Ketiak Mulus, Gak Perlu Ditutupi Pakai Cream Lagi

AYU Ting Ting belakangan viral di jagat maya karena aksi ‘receh’-nya saat memutihkan ketiak dengan foundation. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan viral di berbagai platform media sosial, salah satunya diunggah di akun Lambe Turah.

Dalam video tersebut, Ayu Ting Ting tampak sedang di ruang makeup. Ia saat itu menggunakan dress berwarna merah tanpa lengan yang membuat bagian ketiaknya harus terekspos jelas. Dia lantas terlihat mengoleskan foundation ke ketiaknya. Usut punya usut, hal itu ia lakukan agar ketiaknya terlihat lebih putih dan mulus saat tampil di panggung maupun televisi.

Padahal, selama ini Ayu Ting Ting memang diketahui memiliki kulit putih yang mulus. Bahkan, bagian ketiaknya yang sering terekspos pun tampak tak kalah mulus. Nah, dari pada repot-repot menggunakan foundation, berikut beberapa tips cara memutihkan kulit ketiak agar tampak mulus, dilansir dari berbagai sumber.

Melakukan eksfoliasi

Eksfoliasi ketiak merupakan salah satu cara agar ketiak Anda dapat terlihat lebih cerah dan halus. Anda bisa menggunakan scrub untuk ketiak. Jika tidak melakukan eksfoliasi maka akan terjadi penumpukan sel kulit mati dan juga meningkatnya bakteri pada ketiak.

Rutin mandi

Memiliki ketiak hitam akibat kotoran, daki, atau sel-sel kulit mati yang terkumpul di ketiak sebenarnya termasuk wajar. Baik pria maupun wanita sama-sama bisa mengalami masalah ini sehingga dengan membersihkan area ketiak secara rutin sehabis mandi sebenarnya sudah cukup.

Bersihkan bagian ketiak dengan air hangat dan sabun setiap hari saat mandi pagi atau mandi sore. Kemudian rawat dengan natural oil agar pori-pori ketiak tetap halus, segar, dan tidak terlalu kering.