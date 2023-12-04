Mengenal Filler Bokong, Bikin Tubuh Lebih Ideal

MENGENAL filler bokong yang mungkin belum banyak orang tahu. Ini merupakan salah satu perawatan yang dapat membantu seorang memiliki tubuh ideal.

Treatment ini dihadirkan di Indonesia oleh Reuno Medical bekerja sama dengan Adoderm dari Jerman.

Lantas apa sih filler bokong itu? Dokter Spesialis Kulit dan Kelami, dr Dave Gerald Oenarta, SpDV menjelaskan filler bokong ini sebenarnya prinsipnya sama seperti filler wajah. Tujuannya untuk mengisi di area bokong agar terlihat lebih shaping, berisi, dan pasien memiliki lekuk tubuh idaman.

"Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya mereka yang merasa tepos, ingin lebih berisi, mungkin kalau orang habis melahirkan berat badannya turun, terus ada lemak bergelambir di bokong, dan filler ini bisa dilakukan juga untuk mengisi," ujar dr Dave di Jakarta, baru-baru ini.

Dokter Dave menambahkan metode ini banyak dilakukan oleh orang Amerika Latin dan sudah mulai dilirik di Asia. Saat metode pengerjaannya sendiri cairan hyaluronic acid yang akan disuntikkan ke pasien sebagai 60 cc di dua sisi bokong.