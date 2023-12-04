Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Merokok Jadi Satu-satunya Faktor Penyebab Kanker Paru? Ini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |15:30 WIB
Benarkah Merokok Jadi Satu-satunya Faktor Penyebab Kanker Paru? Ini Penjelasannya
Merokok sebabkan kanker paru? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KANKER paru merupakan salah satu penyakit yang terjadi akibat terpaparnya asap rokok. Namun apakah hal itu menjadi satu-satunya faktor penyebab terjadinya kanker paru?

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Onkologi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr. Sita Laksmi Andarini, Ph.D, Sp.P(K) menjelaskan adapun beberapa faktor lainnya yang dapat menjadi pemicu terjadinya kanker paru yaitu kebiasaan anak muda yang saat ini sering kali dianggap remeh dan tidak menimbulkan efek berbahaya.

“Satu vape atau rokok elektrik. Walaupun belum ada data, bukan berarti belum terbukti ya, karna yang dihisap itu adalah bahan kimia, dan bahan kimia itu bisa sebagai karsinogen yang jelas mengandung nikotin,” kata dr Sita dikutip dalam acara Media Briefing virtual PB IDI: Mengenal Kanker Paru, Senin (4/12/2023).

Kanker Paru

Artinya, jika seseorang menghisap bahan yang mengandung nikotin, akan membuat orang tersebut jadi merasa ketagihan atau kecanduan serta ingin terus menerus melakukan kebiasaan itu, ditambah pada sebagian orang juga menganggap vape berbeda dengan rokok sehingga dinilai mempunyai efek yang lebih rendah.

Padahal, jika kebiasaan vape juga dilakukan terus menerus akan menimbulkan bahaya yang sama halnya dengan aktivitas merokok.

“Kemudian adalah shisha, sisha yang dianggap aman ternyata memiliki kadar nikotinnya 30 kali lipat dibanding rokok biasa,” ucap dr Sita.

Hal itu dikarenakan shisha yang mengandung necrotizing pneumonia, akan membuat jaringan pada bagian paru-paru mati dan bolong, akibat menghisap sisha tersebut secara terus menerus dan menyebabkan paru-paru terinfeksi.

Halaman:
1 2
      
