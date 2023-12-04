Mengenal Trypophobia, Penyakit Ketakutan terhadap Benda Berlubang

MENGENAL trypophobia yaitu fobia terhadap pola berlubang atau bintik-bintik, seperti gelembung sabun, sarang lebah, atau spons. Para ahli mengatakan bahwa penderita trypophobia cenderung terlihat jijik melihat lubang daripada ketakutan.

Meskipun ketakutan melihat pola berlubang tidak terlalu berbahaya. Penderita trypophobia akan merasa tidak nyaman apabila melihat banyak sekelompok lingkaran dalam bentuk yang besar. Maka demikian, American Psychiatric Association (APA) menjelaskan bahwa rasa takut yang berlebihan ini akan cukup mengganggu aktivitas sehari-sehari.

Gejala Trypophobia

Trypophobia memiliki gejala yang hampir mirip dengan panic attack (serangan panik secara tiba-tiba). Penderita trypophobia mendapatkan gejala ini setiap hari atau seminggu sekali. Umumnya, ketakutan pada lubang ini tidak pernah hilang. Berikut gejala ketakutan pada lubang, meliputi:

1. Sesak napas

2. Berkeringat

3. Jantung berdetak dengan sangat cepat

4. Mual

5. Gatal-gatal, atau merinding.

Penyebab Trypophobia

Penyebab trypophobia tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi, para ahli meneliti gambar dengan pola berlubang dari kulit hewan (ular kobra, katak beracun, dan ikan buntal), serta penyakit menular (campak dan cacar).

Teori lain percaya bahwa ketakutan itu berasal dari social anxiety. Adapun pemicu lainnya yang sering terjadi secara umum, antara lain:

1. Lampu lalu lintas

2. Kepala bunga lotus yang kering

3. Rongga pada beton atau kayu.