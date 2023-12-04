Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Trypophobia, Penyakit Ketakutan terhadap Benda Berlubang

Wulan Savitri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:00 WIB
Mengenal Trypophobia, Penyakit Ketakutan terhadap Benda Berlubang
Mengenal Trypophobia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL trypophobia yaitu fobia terhadap pola berlubang atau bintik-bintik, seperti gelembung sabun, sarang lebah, atau spons. Para ahli mengatakan bahwa penderita trypophobia cenderung terlihat jijik melihat lubang daripada ketakutan.

Meskipun ketakutan melihat pola berlubang tidak terlalu berbahaya. Penderita trypophobia akan merasa tidak nyaman apabila melihat banyak sekelompok lingkaran dalam bentuk yang besar. Maka demikian, American Psychiatric Association (APA) menjelaskan bahwa rasa takut yang berlebihan ini akan cukup mengganggu aktivitas sehari-sehari.

Gejala Trypophobia

Trypophobia memiliki gejala yang hampir mirip dengan panic attack (serangan panik secara tiba-tiba). Penderita trypophobia mendapatkan gejala ini setiap hari atau seminggu sekali. Umumnya, ketakutan pada lubang ini tidak pernah hilang. Berikut gejala ketakutan pada lubang, meliputi:

1. Sesak napas

2. Berkeringat

3. Jantung berdetak dengan sangat cepat

Mengenal Trypophobia

4. Mual

5. Gatal-gatal, atau merinding.

Penyebab Trypophobia

Penyebab trypophobia tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi, para ahli meneliti gambar dengan pola berlubang dari kulit hewan (ular kobra, katak beracun, dan ikan buntal), serta penyakit menular (campak dan cacar).

Teori lain percaya bahwa ketakutan itu berasal dari social anxiety. Adapun pemicu lainnya yang sering terjadi secara umum, antara lain:

1. Lampu lalu lintas

2. Kepala bunga lotus yang kering

3. Rongga pada beton atau kayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement