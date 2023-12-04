6 Tips Mengatasi Sariawan di Lidah yang Menyakitkan

PUNYA sariawan di lidah merupakan kondisi yang kerap dirasakan oleh beberapa orang. Namun sariawan di lidah bikin lidah nyeri dan pedih saat makan, oleh karena itu sariawan di lidah yang menyakitkan harus segera diobati.

Sariawan di lidah sangat mengganggu karena menimbulkan ketidaknyamanan dalam kegiatan sehari-hari, terutama saat makan.

Sariawan bisa terjadi di sejumlah bagian mulut, termasuk lidah. Sariawan di lidah bisa bertahan cukup lama dan butuh pengobatan agar kembali nyaman beraktivitas.

Karena itu, Anda perlu mengetahui cara cepat untuk menyembuhkan sariawan di lidah seperti berikut ini.

1. Kompres es batu

Jika rasa nyeri sariawan cukup mengganggu, cobalah kompres bagian sariawan dengan es batu. Diamkan beberapa hingga rasa sakitnya berkurang.

Jika tidak ada es batu, Anda bisa menggantinya dengan berkumur menggunakan air dingin. Cara ini juga cukup efektif meredakan rasa sakit akibat sariawan.

2. Berkumur dengan obat kumur

Obat kumur sebenarnya digunakan untuk menjaga aroma napas tetap segar. Di samping itu, beberapa produk obat kumur mengandung hidrogen peroksida yang dapat mempercepat penyembuhan sariawan. Anda hanya perlu berkumur setelah menyikat gigi.

3. Perbanyak minum air putih

Air putih punya banyak manfaat untuk tubuh. Selain membantu proses pencernaan, mengonsumsi air putih juga bisa mencegah mulut kering.

Anda bisa memilih air mineral alkali dengan kadar pH normal. Air tersebut dapat menetralkan kondisi tubuh yang asam akibat mengonsumsi makanan pedas dan asam.

4. Berkumur dengan air garam

Garam terkenal dengan khasiatnya untuk meredakan sariawan. Campurkan 1/2 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Aduk air garam tersebut hingga larut. Lalu, kumur dengan menggunakan air garam tersebut hingga seluruh rongga mulut terbasahi.

Berkumurlah selama 1 hingga 2 menit supaya bisa menjangkau seluruh bagian mulut. Setelah itu, buang air kumuran. Ada baiknya Anda tidak makan dan minum dalam beberapa saat untuk membuat air garamnya bereaksi dengan luka.