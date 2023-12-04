4 Olahraga yang Bisa Dilakukan saat Musim Hujan, Bikin Tubuh Tetap Sehat

SEBAGIAN besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Tentunya seseorang akan kesulitan berolahraga saat cuaca hujan.

Untungnya, ada beberapa aktivitas olahraga masih bisa tetap dilakukan pada saat hujan. Tak selalu di luar, ada beberapa kegiatan olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah saat musim hujan.

Berikut rekomendasi olahraga saat musim hujan dilansir berbagai sumber, Senin (4/12/2023)

1. Skipping

Pertama ada skipping atau lompat tali. Lompat tali bisa membakar 10 kalori dalam satu menit dan juga menguatkan kaki, bokong, bahu, perut, dan lengan Anda.

Rata-rata, Anda bisa membakar 200 kalori dalam sesi 10 menit setiap hari saat melakukan skipping. Untuk itu, skipping atau lompat tali merupakan olahraga yang direkomendasi saat di rumah.

2. Squad

Selanjutnya ada squad. Squad sangat bermanfaat untuk memperkuat kaki dan otot inti Anda. Cara melakukan squad di rumah pun cukup mudah. Berdirilah di depan kursi dengan kaki dibuka selebar bahu, turunkan punggung dan ke bawah hingga pantat menyentuh kursi, biarkan lengan terentang di depan Anda.

3. Yoga

Kemudian ada yoga. Olahraga satu ini tentu bisa kamj lakukan di dalam rumah saat musim hujan.

Yoga memberikan banyak manfaat salah satunya untuk kesehatan tubuh dan mental. 15 studi penelitian menemukan hasil bahwa yoga dengan berbagai gaya, intensitas, dan durasi mengurangi penanda biokimia peradangan pada beberapa kondisi kronis.