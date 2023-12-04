Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Mengonsumsi Matcha bagi Kesehatan, Mampu Turunkan Berat Badan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |02:00 WIB
4 Manfaat Mengonsumsi Matcha bagi Kesehatan, Mampu Turunkan Berat Badan
Manfaat matcha bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
MATCHA menjadi bahan makanan yang paling populer saat ini. Matcha disajikan dalam makanan atau minuman mulai dari matcha shot, latte, teh, hingga makanan penutup yang manis.

Seperti halnya teh hijau, matcha berasal dari tanaman Camellia sinensis. Namun, tanaman ini ditanam secara berbeda dan memiliki profil nutrisi yang unik. Matcha mengandung nutrisi dari seluruh daun teh dan mengandung lebih banyak kafein dan antioksidan daripada yang biasanya ada dalam teh hijau.

Dikutip dari Healthline, Senin (4/12/2023) penelitian terhadap matcha dan komponennya telah menemukan berbagai manfaat, menunjukkan bahwa matcha dapat membantu melindungi hati, meningkatkan kesehatan jantung, dan bahkan membantu penurunan berat badan.

Berikut adalah beberapa manfaat matcha bagi kesehatan.

1. Kandungan Antioksidan yang Tinggi

Matcha kaya akan katekin, golongan senyawa tumbuhan dalam teh yang berperan sebagai antioksidan alami. Antioksidan membantu menstabilkan radikal bebas berbahaya, senyawa yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit kronis.

Manfaat Matcha

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen matcha pada tikus mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan meningkatkan aktivitas antioksidan.

Menambahkan matcha ke dalam makanan Anda dapat meningkatkan asupan antioksidan, yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan menurunkan risiko beberapa penyakit kronis.

2. Melindungi Kesehatan Hati

Hati sangat penting untuk kesehatan dan memainkan peran sentral dalam membuang racun, memetabolisme obat-obatan, dan memproses nutrisi. Beberapa penelitian menemukan bahwa matcha dapat membantu melindungi kesehatan hati Anda.

Sebuah tinjauan 2015 terhadap 15 penelitian menemukan bahwa minum teh hijau dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati.

Namun, pada 2020, beberapa ahli mencatat bahwa meskipun matcha dapat bermanfaat bagi penderita penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD) dengan mengurangi enzim hati, matcha dapat meningkatkan enzim hati pada orang tanpa NAFLD.

Halaman:
1 2
      
