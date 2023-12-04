Segudang Manfaat Tidur Siang, Bisa Menyehatkan Jantung Lho!

TIDUR siang tak hanya diperlukan oleh bayi atau anak-anak. Orang dewasa pun sangat membutuhkan tidur siang, yang punya manfaat atau dampak luar biasa bagi kondisi mood atau kesehatan.

Namun, padatnya jadwal aktivitas orang dewasa membuat mereka sulit untuk mendapatkan waktu untuk beristirahat, terlebih lagi untuk tidur siang. Padahal tidur siang memiliki berbagai manfaat yang bisa berpengaruh pada produktivitas dan hasil pekerjaannya.

Apa saja manfaat dari tidur siang? Simak ulasannya dibawah ini, yang dilansir dari WebMD Senin (4/12/2023).

1. Memperbaiki Suasana Hati

Jika Anda merasa sedih, cobalah tidur siang untuk memperbaiki atau meningkatkan semangat Anda. Tidur siang, atau bahkan hanya beristirahat selama satu jam tanpa tertidur, dapat mencerahkan pikiran dan pandangan.

Para ahli mengatakan relaksasi yang berasal dari berbaring dan istirahat adalah penguat suasana hati, baik Anda tertidur atau tidak.

2. Tidur Siang sebentar Membawa Manfaat Besar

Tidur siang selama 10 menit juga bermanfaat, tetapi coba pertahankan tidur siang hingga 30 menit atau kurang agar ketika Anda bangun, tidak ada perasaan lelah berlebih.

Rasa grogi yang bisa dirasakan setelah tidur siang disebut inersia tidur. Semakin lama seseorang tidur siang, semakin besar kemungkinan dirinya memiliki perasaan itu. Semakin buruk, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk bangun dan kembali bekerja.

3. Meningkatkan Daya Ingat

Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur memainkan peran penting dalam menyimpan ingatan. Tidur siang dapat membantu Anda mengingat hal-hal yang dipelajari di awal hari sama halnya ketika tidur semalaman penuh. Tidur siang berfungsi untuk mencegah Anda melupakan hal-hal seperti keterampilan motorik, persepsi indera, dan ingatan verbal.

4. Tidur Siang Lebih Baik Daripada Kafein

Jika Anda merasa lelah tetapi harus bekerja atau belajar, Anda mungkin lebih baik untuk tidur siang sebentar daripada menyeruput kopi. Dibandingkan dengan kafein, tidur siang dapat memberikan memori yang lebih baik.