5 Artis Indonesia yang Terkena Kanker Payudara

TERNYATA ada 5 artis Indonesia yang terkena kanker payudara dan kian banyak diderita masyarakat Indonesia. Tidak pandang bulu, penyakit tersebut bisa menyerang siapa saja. Mulai dari masyarakat umum ataupun dari kalangan artis Indonesia diketahui ada yang mengidap kanker payudara.

BACA JUGA:

Tentunya para pengidap penyakit satu ini bakal membuat cemas. Sebab banyak dari mereka para artis melakukan berbagai pengobatan dalam menyembuhkan tumor payudara. Hasilnya ada yang dinyatakan sembuh dan ada juga yang masih berjuang melawan rasa sakitnya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (4/12/2023) terkait 5 artis Indonesia yang terkenal kanker payudara.

5 Artis Indonesia yang Terkena Kanker Payudara

1. Marshanda

Artis Indonesia pertama yang mengidap penyakit kanker payudara adalah Marshanda. Kabar yang tidak mengenakan ini rupanya meledak di kalangan banyak masyarakat. Hal itu ternyata disampaikan olehnya sendiri melalui akun Instagram media sosialnya. Hal itu membuat dirinya kini lebih sering memeriksakan kondisinya di Singapura demi kesembuhannya.

2. Cut Memey

Artis Indonesia kedua yang terkena kanker payudara yaitu Cut Memey. Ternyata artis cantik satu ini menyadari dengan cepat kondisi kesehatannya ketika munculnya benjolan pada area payudaranya.

Hal itu membuat dirinya dengan cepat tanggap melakukan operasi pengangkatan tumor sehingga tidak menyebar ke bagian lainnya. Ternyata saat ini dirinya telah dinyatakan sembuh dan makin rutin serta sigap dalam melakukan pengecekan berkala.

3. Pevita Pearce

Penyakit kanker payudara rupanya tidak hanya dirasakan oleh kalangan usia lanjut saja. Bahkan artis muda Indonesia seperti Pevita Pearce juga pernah mengalaminya. Tanpa pikir panjang artis cantik ini segera memeriksakan dirinya untuk general check up, USG serta mengambil tindakan untuk operasi pengangkatan tumor.

Imbas dari operasi tersebut Pevita Pearce lantas mengubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan mengindari fast food dan frozen food.