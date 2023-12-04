Gibran Blunder Sebut Ibu Hamil Butuhkan Asam Sulfat, Bahan Kimia yang Ada Pada Aki Mobil

CALON Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut pun kini viral di media sosial.

Menurut informasi yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri Diskusi Ekonomi Kreatif Bersama Mas Gibran. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga.

Sayang, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Ya, harusnya dia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat yang mana itu malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya.

"Lalu, ketika hamil harus dicek, ya, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi gak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi gak?" kata Gibran, dikutip dari tayangan video yang diunggah akun X @BangPino__, Senin (4/12/2023).

Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki mobil, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh, salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah.

"Jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian," kata laporan Alodokter.

Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil.