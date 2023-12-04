Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

2 Virus Corona Baru Terdeteksi pada Kelelawar di Selandia Baru

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:00 WIB
2 Virus Corona Baru Terdeteksi pada Kelelawar di Selandia Baru
2 Jenis coronavirus baru ditemukan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENELITI menemukan dua garis keturunan baru virus corona yang terdapat pada kelelawar di Selandia Baru. Sebanyak 60 Persen kelelawar ekor panjang ini terinfeksi virus tersebut dan berisiko tinggi untuk mentransferkannya kepada populasi manusia.

Dilansir dari laman 9News AU, Senin (4/12/2023) keduanya termasuk ke dalam kelompok virus corona yang berbeda dari ketiga virus yang muncul dalam populasi manusia selama beberapa dekade terakhir. Alhasil diperkirakan kelelawar ini dapat menyimpan hingga 15 ribu virus corona yang mematikan.

Secara global, kelelawar membentuk sekitar 20 Persen dari semua spesies mamalia dan berkumpul di koloninya yang besar dalam sebuah Gua yang ramai berisikan dengan kelelawar-kelelawar tersebut. Bahkan penyebaran virus akan lebih mungkin terjadi pada kondisi seperti ini.

Covid-19

Menurut studi peer-review yang diterbitkan di New Zealand Journal of Ecology menyebutkan temuan ini terbilang langka dan menjadi suatu pembelajaran tentang bagaimana virus corona itu bergerak melalui populasi kelelawar yang terus berevolusi dan melahirkan spesies baru.

Sebelum pandemi SARS terjadi pada 2003 melalui Covid-19 yang mematikan itu, penelitian tentang virus corona tidak menarik banyak perhatian. Kini mendekati empat tahun sejak Covid-19 pertama kali terdeteksi, banyak sekali lika-liku yang terjadi pada proses penyelidikan SARS-CoV-2 hingga menyebabkan virus tersebut menjadi pandemi dan mengarah sempat kepada jalan buntu.

Akibatnya, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang SARS-CoV yang sebenarnya terjadi. Namun saat ini diketahui ada dua teori yang berlaku tentang virus itu muncul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement