2 Virus Corona Baru Terdeteksi pada Kelelawar di Selandia Baru

PENELITI menemukan dua garis keturunan baru virus corona yang terdapat pada kelelawar di Selandia Baru. Sebanyak 60 Persen kelelawar ekor panjang ini terinfeksi virus tersebut dan berisiko tinggi untuk mentransferkannya kepada populasi manusia.

Dilansir dari laman 9News AU, Senin (4/12/2023) keduanya termasuk ke dalam kelompok virus corona yang berbeda dari ketiga virus yang muncul dalam populasi manusia selama beberapa dekade terakhir. Alhasil diperkirakan kelelawar ini dapat menyimpan hingga 15 ribu virus corona yang mematikan.

Secara global, kelelawar membentuk sekitar 20 Persen dari semua spesies mamalia dan berkumpul di koloninya yang besar dalam sebuah Gua yang ramai berisikan dengan kelelawar-kelelawar tersebut. Bahkan penyebaran virus akan lebih mungkin terjadi pada kondisi seperti ini.

Menurut studi peer-review yang diterbitkan di New Zealand Journal of Ecology menyebutkan temuan ini terbilang langka dan menjadi suatu pembelajaran tentang bagaimana virus corona itu bergerak melalui populasi kelelawar yang terus berevolusi dan melahirkan spesies baru.

Sebelum pandemi SARS terjadi pada 2003 melalui Covid-19 yang mematikan itu, penelitian tentang virus corona tidak menarik banyak perhatian. Kini mendekati empat tahun sejak Covid-19 pertama kali terdeteksi, banyak sekali lika-liku yang terjadi pada proses penyelidikan SARS-CoV-2 hingga menyebabkan virus tersebut menjadi pandemi dan mengarah sempat kepada jalan buntu.

Akibatnya, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang SARS-CoV yang sebenarnya terjadi. Namun saat ini diketahui ada dua teori yang berlaku tentang virus itu muncul.