HOME WOMEN HEALTH

Sejumlah Negara Kembali Terserang Covid-19, Bagaimana Indonesia?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |06:47 WIB
Sejumlah Negara Kembali Terserang Covid-19, Bagaimana Indonesia?
Sejumlah negara terserang Covid-19 lagi. (Foto: Oddity central)
A
A
A

KINI sejumlah negara di Asia melaporkan terjadi lagi kenaikan kasus Covid-19. Masyarakat dunia mulai khawatir dengan kondisi ini, termasuk Indonesia.

Dokter sekaligus Epidemiologi dan Peneliti asal Univeritas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc. PH menjelaskan, Covid-19 yang saat ini sudah menjadi endemik akan terus menimbulkan lonjakan atau Kejadian Luar Baisa (KLB) ketika imunitas masyarakat mengalami penurunan.

 pakai masker

“Adanya potensi misalnya sub varian baru yang menjadi pemicu terjadinya lonjakan kasus, tentu saja hal ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, lonjakan kasus ini akan sedikit menyebabkan potensi kematian,” kata dr Dicky kepada MNC Portal Indonesia.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan potensi perawatan rumah sakit juga akan mengalami peningkatan. Sehingga Indonesia perlu mewaspadai kejadian-kejadian seperti ini.

 BACA JUGA:

Lantas kenapa kasus ini bisa terjadi lonjakan?

Dokter Dicky mengatakan adanya sub varian baru, ditambah imunitas masyarakat yang menurun atau vaksinasi yang belum optimal, dapat menyebabkan kasus ini mengalami lonjakan hingga menuai banyak korban.

“Selain ada potensi sub varian baru, kekebalan imunitas juga menurun baik itu dari vaksin. Kemudian banyak anak-anak ini yang juga dibawah tiga tahun atau lima tahun belum memiliki imunitas, karena vaksinasi nya belum diperoleh atau belum memenuhi syarat, ini yang juga berpengaruh,” ucap dr Dicky.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, dr Dicky mengatakan tidak hanya Singapura, bahkan Indonesia pun tidak menutup kemungkinan dapat terdampak kasus seperti ini.

Halaman:
1 2
      
