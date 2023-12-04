Kasus Covid-19 Singapura Mendadak Naik 2 Kali Lipat, Kenapa?

KEMENTERIAN Kesehatan Singapura (MOH) melaporkan terlah terjadinya kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan. Masyarakat Singapura pun diimbau untuk segera melakukan vaksinasi.

Jumlah perkiraan pasien infeksi Covid-19 meningkat dua kali lipat, menjadi 22.094 per 19-25 November, dari kasus pada pekan sebelumnya 10.726 kasus. Namun Kemenkes Singapura menyebut, sejauh ini angka rawat inap Covid-19 masih di angka aman.

"Rata-rata kasus rawat inap dan ICU harian akibat Covid-19 masih stabil," tambah MOH, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Senin (4/12/2023)

Lantas apa kira-kira penyebab kenaikan kasus Covid-19 hingga dua kali lipat di Singapura? Kemenkes Singapura menduga bahwa penyebabnya adalah perjalanan liburan akhir tahun dan sudah berkurangnya kekebalan penduduk.