Heboh Krim Abal-Abal Tanpa Izin BPOM, Begini Penjelasan Dokter

BELUM lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengeluarkan lima jenis produk kosmetik kecantikan yang diduga belum memiliki izin edar. Namun produk kosmetik ini sudah diperjual belikan secara bebas di marketplace.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, dilihat dari data yang didapat, produk-produk tersebut sudah dijual lebih dari seribu produk. Alhasil kondisi ini mengkhawatirkan pengguna yang mungkin sudah terlanjur menggunakan krim atau kosmetik tersebut sebagai keperluan sehari-harinya.

BACA JUGA: BPOM Minta Masyarakat Waspadai 5 Skincare Ilegal Ini

Lantas bagaimana jika sudah dalam kondisi seperti itu?

Menurut Dokter Spesialis Kecantikan sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus mengatakan cara pertama yang dilakukan pertama kali yaitu sudah pasti menghentikan penggunaan produk.

Karena penggunaan produk yang tidak ada izin BPOM tidak dianjurkan untuk digunakan, atau bahkan bisa menimbulkan masalah kulit lainnya yang memerlukan tindakan dokter.

“Reaksi kulit saat lepas dari krim abal-abal itu pasti berbeda-beda, ada yang sudah pakai tapi belum terjadi reaksi negatif, karena semua ini tergantung pada konsentrasi bahan aktif dan juga reaksi durasi pemakaian,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Senin (4/12/2023).

Selan itu, pada masa transisi penggunaan produk kemungkinan bisa juga menjadi lebih rumit, karena sebelumnya kulit sudah mengalami ketergantungan, sehingga diperlukan pengawasan pada kulit tersebut.