HOME WOMEN TRAVEL

Pesona Kota Sa Pa, Destinasi Terbaik di Vietnam untuk Rayakan Natal

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:00 WIB
Pesona Kota Sa Pa, Destinasi Terbaik di Vietnam untuk Rayakan Natal
Kota Sa Pa di Vietnam diselimuti salju. (Foto: vietnam.net/theinverstor.vn)
SA PA merupakan destinasi wisata terpopuler di Provinsi Lao Chai, Vietnam. Kota dataran tinggi ini cocok untuk tujuan liburan merayakan Natal.

Sa Pa memiliki 4 musim. Pada Desember hingga Februari, wilayah ini dilanda musim dingin dengan suhu mencapai 8-12 derajat Celsius.

Ketika musim dingin tiba, Sa Pa bahkan turun salju layaknya di negara-negara dekat kutub. Itulah sebabnya Sa Pa disebut juga sebagai miniatur Eropa di Asia Tenggara.

Sa Pa menjadi opsi terbaik untuk merayakan Natal, sambil menikmati pemandangan alam yang menawan. Jika Anda ingin merasakan suasana salju, bisa juga berkunjung ke provinsi pegunungan barat laut Vietnam yang suhunya sekitar -6 Celcius - 5 Celcius.

