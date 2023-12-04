Tolak Bertukar Kursi dengan Seorang Bocah, Wanita Ini Malah Kena Semprot di Pesawat

SEORANG wanita mendapat perlakuan tidak mengenakkan setelah menolak bertukar kursi dengan anak yang terpisah dari orangtuanya dalam sebuah penerbangan delapan jam menuju London, Inggris.

Ia mengaku kesal karena orangtua si anak justru mengharapkan pelanggan yang membayar untuk menukarkan kursinya dengan anak-anak mereka.

Terlebih ia diharapkan mau pindah ke kursi bagian tengah, yang bisa dikatakan sebagai tempat terburuk di baris tersebut.

Wanita yang tak diungkap identitasnya itu mengaku enggan berpindah kursi karena sudah memesan makanan spesial untuk tempat duduknya dan khawatir kesempatan itu hilang begitu saja.

Namun, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui reaksi penumpang lainnya yang mengkritik keputusannya tersebut.

Wanita itu curhat di Reddit, dan menjelaskan bahwa masalahnya muncul di tengah perjalanan ketika dia harus naik pesawat yang terhubung di Dubai.

Dirinya telah memesan kursi di lorong agar bisa bangun kapan saja yang diinginkan. Selain itu, ia juga telah memesan makanan khusus sesuai prapesan karena kondisi kesehatannya.

Namun, begitu duduk, ia segera diminta bertukar tempat dengan seorang anak agar anak-anak dari keluarga lima orang itu bisa duduk di baris yang sama.

"Pertama-tama saya setuju, berpikir itu hanya pindah ke seberang lorong, tetapi kemudian saya menyadari mereka ingin saya pindah ke kursi tengah dan saya menolak," ujarnya mengutip Daily Star.

Penumpang lain kemudian berdiri dan menawarkan tempat di belakang yang bisa diduduki, namun wanita tersebut tetap menolak dengan alasan telah memesan makanan khusus.

Salah seorang pria lantas mengkritiknya dengan keras, seraya menuding dirinya telah memisahkan sebuah keluarga. Hal itu akhirnya menarik perhatian awak kabin hingga menyebabkan penundaan dalam proses boarding.