Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Wanita Buang Semua Pakaian ke Jalan Usai Pergoki Pacarnya Tiduri Cewek Lain

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:18 WIB
Viral! Wanita Buang Semua Pakaian ke Jalan Usai Pergoki Pacarnya Tiduri Cewek Lain
Pakaian berserakan di trotoar Brooklyn, New York usai dibuang dari apartemen sepasang kekasih. (TikToK/Daily Mail)
A
A
A

SEORANG perempuan mengamuk melemparkan seluruh isi lemari pakaian pacarnya ke jalan usai memergoki kekasihnya tidur dengan wanita lain. Kejadian tersebut pun viral di media sosial.

Disebutkan bahwa peristiwa terjadi di Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Wanita berusia 34 tahun tersebut dengan penuh emosi membuang pakaian dari atas balkon apartemennya di lantai enam.

Isi lemari tersebut dia lemparkan dari atas sehingga jatuh berserekan di trotoar dan jalan. Praktis saja aksi wanita itu jadi tontotan warga.

Melansir dari Daily Mail, Senin (4/12/2023), wanita itu menemukan pacarnya tidur dengan wanita lain. Mengetahui kebejatan pacarnya, ia pun tersulut emosi dan balas dendam dengan membuang semua pakaian pacarnya beserta barang-barang lainnya dari lantai enam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/611/3190464/masniari-vzon_large.jpg
Atlet Cantik Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Peraih Hattrick Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454/viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/612/3190106/viral-hEpr_large.jpg
Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp1 Miliar untuk Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880/viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706/viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597/viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement