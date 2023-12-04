Viral! Wanita Buang Semua Pakaian ke Jalan Usai Pergoki Pacarnya Tiduri Cewek Lain

SEORANG perempuan mengamuk melemparkan seluruh isi lemari pakaian pacarnya ke jalan usai memergoki kekasihnya tidur dengan wanita lain. Kejadian tersebut pun viral di media sosial.

Disebutkan bahwa peristiwa terjadi di Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Wanita berusia 34 tahun tersebut dengan penuh emosi membuang pakaian dari atas balkon apartemennya di lantai enam.

Isi lemari tersebut dia lemparkan dari atas sehingga jatuh berserekan di trotoar dan jalan. Praktis saja aksi wanita itu jadi tontotan warga.

Melansir dari Daily Mail, Senin (4/12/2023), wanita itu menemukan pacarnya tidur dengan wanita lain. Mengetahui kebejatan pacarnya, ia pun tersulut emosi dan balas dendam dengan membuang semua pakaian pacarnya beserta barang-barang lainnya dari lantai enam.

