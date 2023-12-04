Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

9 Restoran Romantis untuk Malam Natal di Jakarta, Hadirkan Suasana Penuh Cinta!

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:02 WIB
9 Restoran Romantis untuk Malam Natal di Jakarta, Hadirkan Suasana Penuh Cinta!
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

TERDAPAT beberapa restoran romantis untuk malam Natal di Jakarta yang bisa disambangi.

Restoran ini tidak hanya menyajikan hidangan lezat, tetapi juga pengalaman makan malam hangat yang membuat hubungan semakin erat.

Selain makanan lokal, restoran dalam daftar ini juga menyajikan makanan internasional dengan cita rasa tinggi. Lakukanlah reservasi dan ciptakan malam Natal yang penuh cinta.

1. Amuz Gourmet

Berbagai hidangan Prancis mewah tersedia di restoran ini. Amuz Gourmet juga telah memenangkan penghargaan World Luxury Restaurants Awards 2016.

Suasana romantis di restoran ini memberikan kehangatan kepada setiap pasangan. Jangan ketinggalan untuk mencicipi anggur mereka yang nikmat.

Amuz Gourmet

(Foto: Amuz Gourmet Restaurant)

2. Salt Grill by Luke Mangan

Nikmati pemandangan kota yang indah sambil makan malam dengan pasangan di Salt Grill by Luke Mangan.

Restoran fine dining ini menyajikan hidangan kontemporer Australia yang modern dengan menggunakan bahan-bahan segar. Dari zucchini fritters dengan kambing feta hingga toffee souffle.

3. Henshin

Untuk memeriahkan malam Natal dengan nuansa berkelas, kunjungilah Henshin di The Westin Jakarta.

Henshin Restaurant and Bar

(Foto: Instagram/@budiphang9)

Restoran ini menawarkan pemandangan kota yang indah dan suasana yang elegan. Nikmati hidangan Jepang-Peru yang lezat seperti tiradito, sushi, dan wagyu dengan sentuhan South American.

4. Bistecca

Pecinta daging tidak boleh kelewatan untuk berkunjung ke Bistecca. Dengan suasana klasik membuat restoran steak Italia-Amerika semakin homie. Selaga berkunjung ke sini, cobalah steak wagyu dan gnocchi truffle yang lezat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/298/3050370/wasabae_restaurant_japanese_and_sports_bar-mSJj_large.JPG
Restoran Wasabae Berkonsep Unik, Ada Sport Bar hingga Menu Otentik Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/298/3050368/wasabae_restaurant_japanese_and_sports_bar-b3vc_large.JPG
Wasabae Restaurant Menawarkan Ragam Menu Menarik Mulai Harga Rp25 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/298/3050363/wasabae_restaurant_japanese_and_sports_bar-wnY1_large.JPG
Wasabae Restaurant Japanese and Sports Bar Resmi Dibuka di MNC Bank Tower
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/301/2983740/7-restoran-outdoor-terbaik-di-jakarta-selatan-mau-bukber-buruan-merapat-1G8g98UOan.JPG
7 Restoran Outdoor Terbaik di Jakarta Selatan, Mau Bukber Buruan Merapat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/301/2974247/7-restoran-timur-tengah-ajib-di-jakarta-cocok-buat-makan-besar-keluarga-lRUrK0TEVW.jpg
7 Restoran Timur Tengah Ajib di Jakarta, Cocok buat Makan Besar Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/301/2950531/inilah-7-restoran-termahal-di-dunia-sekali-makan-habiskan-rp33-juta-per-orang-Io6YsZDAmp.jpg
Inilah 7 Restoran Termahal di Dunia, Sekali Makan Habiskan Rp33 Juta per Orang!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement