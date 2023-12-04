9 Restoran Romantis untuk Malam Natal di Jakarta, Hadirkan Suasana Penuh Cinta!

TERDAPAT beberapa restoran romantis untuk malam Natal di Jakarta yang bisa disambangi.

Restoran ini tidak hanya menyajikan hidangan lezat, tetapi juga pengalaman makan malam hangat yang membuat hubungan semakin erat.

Selain makanan lokal, restoran dalam daftar ini juga menyajikan makanan internasional dengan cita rasa tinggi. Lakukanlah reservasi dan ciptakan malam Natal yang penuh cinta.

1. Amuz Gourmet

Berbagai hidangan Prancis mewah tersedia di restoran ini. Amuz Gourmet juga telah memenangkan penghargaan World Luxury Restaurants Awards 2016.

Suasana romantis di restoran ini memberikan kehangatan kepada setiap pasangan. Jangan ketinggalan untuk mencicipi anggur mereka yang nikmat.

(Foto: Amuz Gourmet Restaurant)

2. Salt Grill by Luke Mangan

Nikmati pemandangan kota yang indah sambil makan malam dengan pasangan di Salt Grill by Luke Mangan.

Restoran fine dining ini menyajikan hidangan kontemporer Australia yang modern dengan menggunakan bahan-bahan segar. Dari zucchini fritters dengan kambing feta hingga toffee souffle.

3. Henshin

Untuk memeriahkan malam Natal dengan nuansa berkelas, kunjungilah Henshin di The Westin Jakarta.

(Foto: Instagram/@budiphang9)

Restoran ini menawarkan pemandangan kota yang indah dan suasana yang elegan. Nikmati hidangan Jepang-Peru yang lezat seperti tiradito, sushi, dan wagyu dengan sentuhan South American.

4. Bistecca

Pecinta daging tidak boleh kelewatan untuk berkunjung ke Bistecca. Dengan suasana klasik membuat restoran steak Italia-Amerika semakin homie. Selaga berkunjung ke sini, cobalah steak wagyu dan gnocchi truffle yang lezat.