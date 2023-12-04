Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Choco Melts Cookies ala Nicky Tirta, Bisa Jadi Ide untuk Camilan Rayakan Natal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:30 WIB
Resep Choco Melts Cookies ala Nicky Tirta, Bisa Jadi Ide untuk Camilan Rayakan Natal
Resep choco melt cookies, (Foto: Instagram @nickytirta)
JELANG Hari Natal, masyarakat yang merayakannya tentu sudah menyiapkan berbagai keperluan, salah satunya dengan mendekorasi rumah bernuansa hijau dan merah.

Tak hanya dekorasi ruangan, sudah mulai juga persiapan berbagai camilan dan makanan untuk kumpul keluarga dan kerabat di hari Natal. Nah bagi Anda yang mungkin masih bingung mau menyajikan apa di momen perayaan Natal, choco melts cookies bisa jadi pilihan yang menarik.

Choco melts cookies salah satu makanan yang belakangan viral di media sosial. Camilan yang menggunakan bahan dasar tepung ini memiliki bentuk sedikit pipih dan memiliki topping coklat meleleh di dalamnya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep dan cara membuat choco melts cookies ala Nicky Tirta. Berikut rangkumannya, dikutip dari Instagram @nickytirta, Senin (4/12/2023)

Bahan A:

Trigu protein rendah 185 gr

Maizena 20 gr

Kacang Mede atau almond haluskan 30gr

Baking soda ¼sdt

(Foto: Instagram @nickytirta) 

Bahan B:

Mentega/Margarin 135gr

Selai kacang halus 90gr

Gula aren 20gr

Gula halus 55gr

Telor ( ukuran kecil) 1

Garam ½sdt

Vanilla extract 2sdt

Toping:

 

Coklat batang (potong-potong)

atau selai filling coklat

Kacang mete

