JELANG Hari Natal, masyarakat yang merayakannya tentu sudah menyiapkan berbagai keperluan, salah satunya dengan mendekorasi rumah bernuansa hijau dan merah.
Tak hanya dekorasi ruangan, sudah mulai juga persiapan berbagai camilan dan makanan untuk kumpul keluarga dan kerabat di hari Natal. Nah bagi Anda yang mungkin masih bingung mau menyajikan apa di momen perayaan Natal, choco melts cookies bisa jadi pilihan yang menarik.
Choco melts cookies salah satu makanan yang belakangan viral di media sosial. Camilan yang menggunakan bahan dasar tepung ini memiliki bentuk sedikit pipih dan memiliki topping coklat meleleh di dalamnya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep dan cara membuat choco melts cookies ala Nicky Tirta. Berikut rangkumannya, dikutip dari Instagram @nickytirta, Senin (4/12/2023)
Bahan A:
Trigu protein rendah 185 gr
Maizena 20 gr
Kacang Mede atau almond haluskan 30gr
Baking soda ¼sdt
(Foto: Instagram @nickytirta)
Bahan B:
Mentega/Margarin 135gr
Selai kacang halus 90gr
Gula aren 20gr
Gula halus 55gr
Telor ( ukuran kecil) 1
Garam ½sdt
Vanilla extract 2sdt
Toping:
Coklat batang (potong-potong)
atau selai filling coklat
Kacang mete
