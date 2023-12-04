Resep Sup Ayam Keruh ala Firhan MasterChef Indonesia, Si Primadona di Musim Hujan

SUDAH masuk musim hujan seperti sekarang, tentu perlu mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga hangat. Pasalnya, kebutuhan nutrisi tetap perlu dijaga mengingat banyak ancaman penyakit saat musim hujan.

Salah satunya, bisa dengan mengonsumsi sop ayam yang memang biasanya jadi primadona alias masakan yang begitu disukai di musim hujan ini. Tak cuma hangat, sop ayam juga kaya akan sayur dan protein yang baik untuk tubuh.

Seperti sop ayam keruh ala Firhan MasterChef Indonesia ini. Sop ayam ini memiliki kuah yang lezat karena dibuat dari bumbu-bumbu yang berkualitas sehingga menambah cita rasa dari sop ayam ini.

Penasaran, seperti apa resep dan sop ayam keruh ala Firhan MasterChef Indonesia ini? Berikut resepnya, dikutip dari Instagram @firmanmci6, Senin (4/12/2023)

Bahan-bahan:

1 ekor ayam ukuran kecil

2 buah kentang

1 buah wortel brastagi

2 batang daun bawang

2 batang seledri

½ buah bawang bombay

7 buah cabai merah keriting

1 jempol kecil jahe

7 butir cengkeh

1 butir biji pala

800 ml air

2 sdm bawang merah goreng

1 sdm kaldu ayam bubuk

1 sdt gula

1 sdt muncung penyedap

½ sdt garam

Bumbu Halus:

6 bawang merah

7 bawang putih

4 butir kemiri

1 sdm ebi utuh

½ sam merica butir

Minyak untuk menghaluskan