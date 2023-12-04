30 Rekomendasi Jam Tangan Pria Branded, Ramah Kantong hingga Mahal

MENGENAL 30 rekomendasi jam tangan pria branded yang mungkin sedang kalian cari. Jam tangan bukan saja aksesoris yang membantu kita untuk menunjukkan waktu, tapi mulai meluas fungsinya menjadi aksesoris untuk pelengkap fashion dan juga menunjukkan kelas sosial di masyarakat.

“You are what you wear” adalah istilah yang sering kita dengar di era media sosial (medsos), di mana orang-orang berlomba untuk menunjukkan status sosialnya lewat fashion dan juga barang-barang branded.

Penasaran dengan jam tangan pria branded, tapi ramah di kantong? Berikut adalah 30 rekomendasi jam tangan pria branded, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023).

1. G-Shock

G-Shock adalah jam tangan yang diproduksi Casio, dengan desain dan model yang lebih kasual dan sporty. Jam ini cocok buat kalian yang suka berpergian jauh dan berpetualangan, karena fiturnya yang cocok dengan aktivitas naik gunung, bahkan diving. Harga G-Shock ini berada di kisaran Rp 1,8 juta – Rp 3 jutaan.

2. Casio

Casio juga bisa jadi salah satu rekomendasi jam tangan pria branded, selain modelnya yang beragam, harga jam tangan ini tetap ramah buat kantong kalian. Dan yang paling penting, jam ini sudah teruji awet dan tahan lama. Harga jam tangan Casio ini berkisar antara Rp 200 ribu – 2 jutaan.

3. Fossil

Fossil juga jam tangan branded yang cocok buat kamu yang ingin tampil elegan dan berkelas dengan sentuhan klasik dan vintage. Kualitas jam tangan merek ini tidak perlu diragukan lagi, dan harganya harganya pun tidak sampai membuat kantongmu bolong. Harganya berkisar antara Rp 1,2 juta – 4 jutaan.

4. Daniel Wellington

Daniel Wellington atau DW juga merupakan jam tangan pria branded yang cocok bagi kalian yang ingin tampil dengan lebih mencolok. Jam tangan ini cukup unik karena talinya terbuat dari bahan yang halus serta berwarna-warni, seperti kombinasi merah, putih dan biru atau satu warna saja, ditambah sentuhan elegan dengan angkanya bertuliskan angka romawi. Harganya bersikar Rp 2,5 juta – 5 jutaan.

5. Victorinox Swiss Army

Jam tangan pria branded yang jadi rekomendasi selanjutnya adalah Victorinox Swiss Army. Jam tangan ini mampu bertahan dalam medan air yang berat dengan fitur water-resistant mencapai 200 meter, sehingga sangat aman untuk kamu pencinta diving. Harganya berkisar Rp 2 jutaan – 6 jutaan.

6. Seiko

Jam tangan pria branded yang bisa jadi rekomendasi adalah merek Seiko. Jam tangan satu ini menjadi salah satu merek jam tangan mewah yang dikenal dengan kualitas mesinnya yang tangguh dan tahan lama. Meski pilihan desain jam ini terkesan tempo dulu dibanding jam tangan merek lain. Harga jam tangan ini berkisar antara Rp 2,5 jutaan – 5 jutaan.

7. Expedition

Expedition merupakan jam tangan pria branded yang patut jadi rekomendasi, ini adalah merek asli Indonesia yang sudah dipasarkan di beberapa Negara seperti Turki, Singapura, Turmekistan, Myanmar, Filipina hingga Hong Kong. Jam tangan ini menunjukkan kesan manly dan harganya terjangkau yakni berkisar Rp 1,5 jutaan – 3 jutaan.

8. Alexandre Christie

Alexandre Christie adalah jam tangan branded yang cukup dikenal dan sudah ada sejak lama. Desain jam tangan ini dikenal mewah ini dapat membuat penggunanya tampak elegan. Harganya pun cukup terjangkau, berkisar antara Rp 1,5 jutaan – Rp 2 jutaan.

9. Citizen

Rekomendasi jam tangan pria branded berikutnya adalah Citizen. Jam ini cocok bagi yang ingin tampilan keren dan terlihat mewah saat beraktivitas outdoor, produk yang jadi rekomendasi dari Citizen adalah Seri AT8020-03L Blue Angels World A-T, yang merupakan jam tangan yang eksklusif dengan seri edisi terbatas alias limited edition, yaitu sebanyak 2500 di seluruh dunia.

10. Timex

Rekomendasi jam tangan pria branded lainnya Timex. Merek jam tangan pria ini sudah eksis selama beberapa dekade dengan memproduksi jam tangan yang berkualitas sangat baik. Untuk kamu para pria yang memiliki hobi kegiatan adventure, sebaiknya gunakan seri Expedition dari Timex. Jam tangan keren ini mampu bertahan dalam berbagai kondisi bahkan yang paling sulit sekalipun, harganya berkisar Rp 2 jutaan keatas,