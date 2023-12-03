5 Potret Cantik Sarah Ahmad, Istri yang Diselingkuhi Nurhidayat

INILAH sejumlah potret cantik Sarah Ahmad kini tengah mencuri perhatian warganet. Bagaimana tidak, selebgram dengan wajah cantik bak Barbie hidup ini kabarnya diselingkuhi oleh suaminya yakni Nurhidayat.

Kabar tersebut muncul setelah Sarah Ahmad beberapa kali mengunggah beberapa foto yang berisi keterangan tentang perselingkuhan di Instagramnya. Bahkan, Sarah menyenggol profesi LC yang diduga menjadi selingkuhan mantan kapten Timnas Indonesia tersebut.

Guna mengenal lebih lanjut, berikut potret cantik Sarah Ahmad yang diselingkuhi suaminya sendiri dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (3/12/2023).

5. Cantik bak Barbie Arab

Perempuan kelahiran 4 Desember 1996 ini diketahui memiliki garis keturunan Arab Saudi dan Yaman, karena itulah wajahnya terlihat seperti orang Timur Tengah.

Tidak hanya itu saja, struktur wajah dan kemolekan badan Sarah Ahmad juga disebut-sebut menjadikannya mirip Barbie Arab atau Barbie yang hidup di dunia nyata.

4. Selebgram

Sebelum menjadi istri Nurhidayat, Sarah Ahmad sudah terlebih dahulu dikenal sebagai seorang Selebgram. Akun Instagramnya @saraaaahmad telah memiliki 176 ribu pengikut.

Tidak hanya aktif di Instagram, Sarah Ahmad juga aktif fdi TikTok. Bahkan kini kedua akunnya telah memiliki lebih dari 200 ribu pengikut.

3. Pebisnis Sukses

Wanita berusia 26 tahun ini rupanya memiliki sejumlah bisnis yang bergerak di bidang kecantikan, salah satunya adalah Beauty by Sarah dan SA Skin. Sarah juga memiliki salon di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang bernama Pink! Beauty Bar.