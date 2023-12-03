Ramalan Zodiak 4 Desember 2023 untuk Sagitarius dan Capricorn

RAMALAN zodiak 4 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dilansir dari Metro UK, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin 4 Desember 2023.

Ramalan Zodiak Sagitarius 4 Desember 2023

Tegang dan cemburu jadi perasaan emosional yang dialami para Sagitarius di hari Senin ini. Kabar buruknya, bahkan mungkin akan merusak harimu sendiri. Jangan biarkan emosi negatif menguasai diri, coba pikirkan apakah hal seperti ini pantas untuk membuat diri jadi kesal dan merusak awal pekan yang baru saja dimulai.

Ramalan Zodiak Capricorn 4 Desember 2023

Urusan para Capricorn di awal pekan ini berjalan tidak cukup lancar, karena bisa mudah untuk salah paham di hari ini dengan orang lain. Bisa berupa atasan, figur otoritas, atau klien. Jika demikian, cobalah untuk tidak menganggap kata-kata mereka terlalu pribadi alias jangan terlalu dimasukkan ke hati. Sebaliknya, cobalah saran mereka karena mungkin akan berhasil loh!

(Rizky Pradita Ananda)