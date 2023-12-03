Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pakai Beskap Hitam, Aming Tampil Gagah di Nikahan BCL-Tiko

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:00 WIB
Pakai Beskap Hitam, Aming Tampil Gagah di Nikahan BCL-Tiko
Aming di Nikahan BCL-Tiko. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERNIKAHAN Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana pada akhir pekan kemarin memang dihadiri banyak selebriti. Meskipun digelar secara tertutup, tapi banyak selebriti besar yang ikut hadir di pernikahan tersebut.

Pernikahan BCL dan Tiko ini pun berlangsung meriah di resort mewah, Amankila, Bali. Momen Aming kondangan ke pernikahan sang sahabat ini pun turut ia bagikan di akun Instagram pribadinya. 

Nampak pria 43 tahun ini berpose bersama Unge, akrab BCL disapa dan Tiko. “Semoga pernikahanmu bahagia,” tulis Aming.

Aming di Nikahan BCL

Di momen akad nikah BCL dan Tiko ini, Aming tampil edgy dan chic dengan beskap hitam yang memberi nuansa unsur Jawa yang kental. Aming begitu gagah dalam balutan busana tersebut, dipadukan dengan celana hitam.

Sementara itu, beskap yang dikenakan Aming juga memiliki detail kancing berwarna emas dan bros senada. Aksesoris itu memberikan sentuhan warna manis dalam balutan beskap hitam polos.

Di slide kedua unggahan Aming, ia juga terlihat mengenakan sepatu hitam berbahan leather dengan sedikit hak di belakangnya. Sepatu itu begitu cocok dipadukan dengan beskap hitam yang dikenakan Aming.

Selain itu, Aming juga terlihat edgy dengan gaya rambut yang chic dan rapi. Terlihat Aming hanya menyisir dan mengenakan gel untuk merapikan rambutnya sehingga lebih terlihat fresh dan maskulin.

Halaman:
1 2
      
