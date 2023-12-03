3 Zodiak Cerdas Membaca Pikiran Orang Lain

APAKAH Anda tipe orang yang memiliki firasat kuat, dan intuisi yang baik? Sebab sebagian orang beruntung bisa menebak pikiran orang lain loh!

Tipe orang yang bukan hanya punya intuisi tajam, tapi juga dibarengi dengan pengalaman, dan ketelitian tinggi. Dilihat dari astrologi, ada tiga zodiak yang dikatakan cerdas membaca pikiran orang lain. Mengutip Bustle, Minggu (3/12/2023) yuk intip paparannya berikut ini.

1. Libra: Diam-diam cerdas membaca pikiran orang lain, karena ia cukup bisa mengetahui dan memahami isi hati orang lain. Para pemilik zodiak ini dikenal ramah dan mudah beradaptasi dengan orang lain, sehingga membuatnya cerdas dalam menilai orang lain.

2. Scorpio: Termasuk tipe orang yang cerdas membaca karakter orang lain dan cermat yang mengamati gerak-gerik orang lain serta teliti dalam menilai seseorang.

3. Capricorn: Para Capricorn secara umum, adalah pribadi yang menyenangkan makanya bisa mudah bergaul dengan siapapun. Selain itu, ia suka memperhatikan dan mengamati orang lain secara detail. Tak heran jadi cukup baik dalam membaca pikiran orang lain di sekitarnya.

(Rizky Pradita Ananda)