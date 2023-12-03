Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 4 Zodiak Ini Sering Mempermainkan Perasaan Pasangannya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:00 WIB
Duh! 4 Zodiak Ini Sering Mempermainkan Perasaan Pasangannya
Zodiak suka permainkan perasaan, (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA hubungan asmara yang berjalan lancar, tapi tak sedikit juga beberapa kasus dalam hubungan yang awalnya romantis menjadi kelam karena perasaan kecewa, disebabkan karena merasa dipermainkan oleh pasangannya.

Karakter atau sifat yang ditunjukkan dalam suatu hubungan asmara seperti ini, menariknya bisa dibaca sedikit banyak dari tanda zodiak yang dimiliki orang tersebut. Sebab, menurut astrologi ada empat zodiak yang dinilai sering mempermainkan perasaan orang.

Apakah zodiak Anda termasuk yang ada di bawah ini? Dikutip dari Astrotalk, Minggu (3/12/2023) berikut ulasan singkatnya.

1. Gemini: Disebut bukan sosok yang mudah membuka hatinya untuk orang lain, para pemilik zodiak ini dianggap sulit ditebak. Tak heran tiba-tiba bisa pergi kapan saja meninggalkan pasangannya, walaupun saat masih berhubungan dan tak segan-segan ia akan menghilang tanpa memberi kabar dan menggantung perasaan pasangannya.

 BACA JUGA:

2. Scorpio: Para Scorpio dianggap sering mempermainkan perasaan orang lain, parahnya seringkali tak sadar atau tak sengaja apa yang sudah ia lakukan adalah mempermainkan hati pasangannya dan bisa langsung meninggalkan begitu saja.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
