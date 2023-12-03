Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ashanty Tampil dengan Dress Hijau Nuansa Bunga di Nikahan BCL-Tiko

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:13 WIB
Ashanty Tampil dengan Dress Hijau Nuansa Bunga di Nikahan BCL-Tiko
Ashanty dan Anang di Nikahan BCL. (Foto: Instagram)
PERNIKAHAN Bunga Citra Lestari (BCL) di Bali memang dihadiri beberapa rekan selebriti. Salah satu yang menyempatkan diri datang adalah penyanyi cantik Ashanty.

Ashanty dan sang suami, Anang Hermansyah jadi sederet selebritis lainnya yang hadir di pernikahan wanita yang akrab disapa Unge itu. Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana sendiri dilangsungkan di resort Amankila, Bali.

Ashanty

Di momen kondangan ini, ibu sambung Aurel Hermansyah itu pun tampil memukau. Potret kondangan Ashanty ini pun turut dibagikannya di Instagram.

“Wedding Bali,” tulis Ashanty, dikutip Minggu (3/12/2023).

Outfit yang dikenakan Ashanty di pernikahan BCL dan Tiko ini pun cukup spesial dan mencuri perhatian netizen. Ashanty nampak mengenakan dress panjang berwarna hijau sage yang lembut.

Dress tersebut pun merupakan rancangan desainer Tanah Air, Windy Savosa. Terlihat long dress berbahan tile itu memiliki detail bunga-bunga yang hampir memenuhi seluruh bagian baju tersebut.

