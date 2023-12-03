Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 4 Desember 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:05 WIB
Tanggal 4 Desember 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Ilustrasi tanggal 4 Desember hari apa. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 4 Desember 2023 hari apa? Secara kalender ini merupakan hari Senin dan bukan peringatan nasional.

Namun, pada hari ini, peringatan internasional yakni Hari Bank Sedunia 2023 dirayakan sebagian warga dunia. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 4 Desember 2023.

1. Hari Artileri Nasional

Hari Artileri adalah hari untuk mengingatkan peran sekaligus perkembangan persenjataan artileri di Indonesia. Hari ini juga sekaligus dijadikan momen penting untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Halaman:
1 2 3
      
