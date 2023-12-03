Inilah Daftar 5 Obat Pneumonia untuk Dewasa

INILAH 5 obat pneumonia untuk dewasa yang biasanya diresepkan oleh dokter. Pneumonia merupakan salah satu penyakit paru-paru yang disebabkan karena adanya peradangan pada kantung udara.

Penyakit ini banyak dialami oleh masyarakat secara umum. Gejalanya pun beragam, mulai dari batuk berdahak, nyeri pada dada, demam, menggigil, sesak nafas, dan lain-lain.

Pneumonia sendiri bisa muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya infeksi bakteri, infeksi virus, hingga infeksi jamur. Oleh karena itu, pengidap pneumonia sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter.

Saat periksa ke dokter, pasien yang didiagnosa mengalami pneumonia biasanya akan diberikan beberapa jenis obat. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/12/2023), berikut adalah 5 obat pneumonia yang biasanya diresepkan oleh dokter.

1 Obat Antibiotik

Mengutip dari Mayo Clinic, antibiotik menjadi salah satu obat-obatan yang biasanya diresepkan oleh dokter pada penderita pneumonia. Biasanya antibiotik diberikan jika pneumonia disebabkan karena adanya infeksi bakteri.

Perlu diketahui bahwa antibiotik wajib dihabiskan oleh penderita meski kondisi tubuh sudah lebih baik. Hal ini dilakukan agar bakteri di dalam tubuh tidak mengalami resistensi terhadap antibiotik.

2 Obat Batuk

Masih dari sumber yang sama, penderita pneumonia biasanya akan diberikan obat untuk meredakan batuk. Hal ini dilakukan agar pasien bisa beristirahat dengan baik. Pasalnya, penderita pneumonia biasanya mengalami batuk berdahak yang sulit dikeluarkan sehingga mengganggu istirahat.

3 Obat Pereda Nyeri dan Demam

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu gejala pneumonia selain batuk adalah nyeri dan juga demam. Oleh karenanya, Anda perlu mengkonsumsi obat pereda nyeri dan juga demam seperti paracetamol, ibuprofen, atau aspirin.