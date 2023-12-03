Resep Steak Daging Saus Jamur, Lezatnya Menggoyang Lidah

DAGING sapi merupakan pilihan jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, selain ayam. Untuk membuat steak yang enak, penting untuk mengetahui bagian mana yang cocok untuk disajikan.

Nah, untuk steak daging has dalam atau tenderloin ini adalah pilihan yang tepat. Tenderloin adalah bagian punggung sapi, sekaligus menjadi bagian yang paling empuk. Malahan, bagian ini lebih empuk dibanding sirloin. Selain teksturnya yang empuk, kelebihan tenderloin tidak lain karena tidak memiliki lemak.

Kali ini chef Devina Hermawan akan membagikan resep steak daging saus jamur, dengan cita rasa yang creamy berpadu dengan lembutnya daging. Apa saja bahan-bahannya? Lihat resepnya di bawah ini.

Bahan marinasi daging has dalam:

500 gr daging has dalam

½ st baking powder

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur / penyedap

1 st gula pasir

2 sdm air

1 sdm putih telur

1 sdm maizena

½ sdm kecap asin

Bahan marinasi daging topside:

500 gr daging topside

1 st baking powder

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

4 sdm air

1 sdm putih telur

1 sdm maizena

½ sdm kecap asin

Bahan pelengkap:

300 gr kentang rendang garam secukupnya untuk merebus kentang

4 lembar daun rosemary

5 siung bawang putih

1 sdm mentega tawar

200 gr bayam, rebus

3 sdm air

1 sdt garam

1 st gula pasir

¼ sdt lada hitam

Bahan saus mushroom:

2 sdm minyak

1 buah bawang bombai

2 sdm mentega tawar

1 sdm tepung terigu protein sedang

7 siung bawang putih

100 gr jamur swiss brown

3 lembar daun thyme

100 ml air

150-200 ml cooking cream / evaporasi

¾ sdt garam

¾ sdt kal

du ayam bubuk

1/8 sdt lada hitam

½ sdm kecap inggris