5 Makanan Khas Jogja yang Nama Unik Tapi Ngangenin

YOGYAKARTA memang dikenal sebagai wisata dan seniman, selain itu Yogyakarta atau Jogja juga terkenal dengan deretan kulinernya yang enak, mulai dari kedai hingga jajanan kaki lima.

Mendapat julukan Kota gudeg, Jogja memang memiliki sederet kuliner lezat lainnya. Nah, jika kebetulan Anda tengah mampir ke Jogja, coba deh beberapa kuliner khas kota ini.

1. Nasi Kucing





Kudapan ini tidak juga terbuat dari kucing ya! Nasi kucing ini sudah sangat populer dan banyak dijumpai di angkringan-angkringan pinggir jalan.

Nasi kucing atau sego kucing ini porsinya memang tidak terlalu besar, namun cukup mengenyangkan dengan pilihan lauk yang beragam. Beberapa lauk tersebut antara lain seperti tahu, tempe bacem, sate hati dan ampela ayam, sate usus, dan masih banyak lagi.

Untuk satu porsi sego kucing ini biasanya dikenakan harga Rp3.000 saja. Jadi biasanya untuk yang tengah lapar berat, bisa membeli lebih dari 2 atau 3 bungkus sekali makan.

2. Belalang Goreng





Jika Anda bertandang ke Jogja, apakah Anda akan mencoba makanan satu ini? Meskipun terbilang tak ladzim, namun belalang goreng oleh sebagian masyarakat Jogja disantap karena proteinnya yang tinggi. Dalam ukuran sebesar 100 gram saja, terdapat 14 gram protein hampir sama dengan kandungan protein pada ikan salmon.

3. Tengkleng Gajah





Apa yang ada di pikiran Anda, saat mendengar nama kudapan ini? Anda mungkin membayangkan Tengkleng dengan daging gajah, bukan.

Nah, jika benar demikian jangan khawatir karena dagingnya berasalah dari kambing. Dalam semangkuk Tengkleng Gajah ini terdiri dari jeroan, tulang, dan tentu daging. Nama Tengkleng Gajah sendiri merujuk dari porsi penyajiannya yang besar.