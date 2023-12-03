Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Khas Jogja yang Nama Unik Tapi Ngangenin

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:34 WIB
5 Makanan Khas Jogja yang Nama Unik Tapi Ngangenin
Belalang Goreng. (Foto: CNN)
A
A
A

YOGYAKARTA memang dikenal sebagai wisata dan seniman, selain itu Yogyakarta atau Jogja juga terkenal dengan deretan kulinernya yang enak, mulai dari kedai hingga jajanan kaki lima.

Mendapat julukan Kota gudeg, Jogja memang memiliki sederet kuliner lezat lainnya. Nah, jika kebetulan Anda tengah mampir ke Jogja, coba deh beberapa kuliner khas kota ini.

1. Nasi Kucing

Nasi Kucing

Kudapan ini tidak juga terbuat dari kucing ya! Nasi kucing ini sudah sangat populer dan banyak dijumpai di angkringan-angkringan pinggir jalan.

Nasi kucing atau sego kucing ini porsinya memang tidak terlalu besar, namun cukup mengenyangkan dengan pilihan lauk yang beragam. Beberapa lauk tersebut antara lain seperti tahu, tempe bacem, sate hati dan ampela ayam, sate usus, dan masih banyak lagi.

Untuk satu porsi sego kucing ini biasanya dikenakan harga Rp3.000 saja. Jadi biasanya untuk yang tengah lapar berat, bisa membeli lebih dari 2 atau 3 bungkus sekali makan.

2. Belalang Goreng

Belalang Goreng

Jika Anda bertandang ke Jogja, apakah Anda akan mencoba makanan satu ini? Meskipun terbilang tak ladzim, namun belalang goreng oleh sebagian masyarakat Jogja disantap karena proteinnya yang tinggi. Dalam ukuran sebesar 100 gram saja, terdapat 14 gram protein hampir sama dengan kandungan protein pada ikan salmon.

3. Tengkleng Gajah

Tengkleng Gajah

Apa yang ada di pikiran Anda, saat mendengar nama kudapan ini? Anda mungkin membayangkan Tengkleng dengan daging gajah, bukan.

Nah, jika benar demikian jangan khawatir karena dagingnya berasalah dari kambing. Dalam semangkuk Tengkleng Gajah ini terdiri dari jeroan, tulang, dan tentu daging. Nama Tengkleng Gajah sendiri merujuk dari porsi penyajiannya yang besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement