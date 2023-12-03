Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Kuliner Doha yang Wajib Anda Coba, Lezat Khas Timur Tengah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:25 WIB
5 Kuliner Doha yang Wajib Anda Coba, Lezat Khas Timur Tengah
Kuliner Doha. (Foto: ANT)
A
A
A

KETIKA berkunjung ke sebuah negara, kita memang ingin menjajal setiap hal-hal yang populer di tempat tersebut. Salah satu yang kerap dicari adalah kuliner lokal daerah tersebut.

Nah, bagi Anda yang kebetulan mampir ke Doha, Qatar, ada beberapa kuliner yang bisa dijajal. Seperti dilansir dari Antara, makanan ini direkomendasikan oleh Salma Sadek dari Museum Qatar.

1. Madouba

Kuliner Doha

Madouba adalah bubur Qatar dengan berbagai bumbu, biasanya disajikan dengan ayam. Makanan ini dibuat dengan menumbuk nasi menjadi bubur dan menambahkan banyak bumbu seperti kunyit, jintan, kapulaga, jahe, cengkeh, kayu manis, bawang putih, dan lada hitam.

Nama Madruba berasal dari kata Arab "Darb" yang berarti "menyerang". Namanya berasal dari fakta bahwa makanan dikocok dengan sendok kayu untuk mencampur dan melunakkannya.

Saat disantap, rasanya mirip dengan nasi kari khas India. Hidangan ini empuk di perut karena bisa disantap selagi masih hangat. Orang Qatar biasanya makan madroba untuk makan siang. Wisatawan bisa mencicipi madroba di restoran Museum Qatar.

2. Ragag

Kuliner Doha

Selain India, Qatar juga memiliki beberapa makanan seperti roti tipis dan crepes. Salah satunya adalah Ragag. Ragag merupakan camilan manis berupa roti tipis yang dipadukan dengan berbagai macam topping seperti olesan coklat, keju, telur, madu, dan bumbu Arab.

3. Kunafa atau Kunafe

Kuliner Doha

Hidangan ini merupakan snack adonan filo yang biasa digunakan pada masakan pastry Timur Tengah. Hidangan ini ditaburi pistachio, keju Akawi (terbuat dari susu sapi atau kambing) dan disajikan dengan madu.

Salma mengatakan, orang Arab biasanya menyantap kunafa setiap Ramadhan, dan merupakan makanan penting untuk berbuka puasa. Kunafa seimbang jika dinikmati dengan kopi Turki yang pahit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement