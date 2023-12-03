5 Kuliner Doha yang Wajib Anda Coba, Lezat Khas Timur Tengah

KETIKA berkunjung ke sebuah negara, kita memang ingin menjajal setiap hal-hal yang populer di tempat tersebut. Salah satu yang kerap dicari adalah kuliner lokal daerah tersebut.

Nah, bagi Anda yang kebetulan mampir ke Doha, Qatar, ada beberapa kuliner yang bisa dijajal. Seperti dilansir dari Antara, makanan ini direkomendasikan oleh Salma Sadek dari Museum Qatar.

1. Madouba

Madouba adalah bubur Qatar dengan berbagai bumbu, biasanya disajikan dengan ayam. Makanan ini dibuat dengan menumbuk nasi menjadi bubur dan menambahkan banyak bumbu seperti kunyit, jintan, kapulaga, jahe, cengkeh, kayu manis, bawang putih, dan lada hitam.

Nama Madruba berasal dari kata Arab "Darb" yang berarti "menyerang". Namanya berasal dari fakta bahwa makanan dikocok dengan sendok kayu untuk mencampur dan melunakkannya.

Saat disantap, rasanya mirip dengan nasi kari khas India. Hidangan ini empuk di perut karena bisa disantap selagi masih hangat. Orang Qatar biasanya makan madroba untuk makan siang. Wisatawan bisa mencicipi madroba di restoran Museum Qatar.

BACA JUGA: 5 Potret Hangat Kedekatan Tiko Aryawardhana dengan Noah Sinclair

2. Ragag

Selain India, Qatar juga memiliki beberapa makanan seperti roti tipis dan crepes. Salah satunya adalah Ragag. Ragag merupakan camilan manis berupa roti tipis yang dipadukan dengan berbagai macam topping seperti olesan coklat, keju, telur, madu, dan bumbu Arab.

3. Kunafa atau Kunafe

Hidangan ini merupakan snack adonan filo yang biasa digunakan pada masakan pastry Timur Tengah. Hidangan ini ditaburi pistachio, keju Akawi (terbuat dari susu sapi atau kambing) dan disajikan dengan madu.

Salma mengatakan, orang Arab biasanya menyantap kunafa setiap Ramadhan, dan merupakan makanan penting untuk berbuka puasa. Kunafa seimbang jika dinikmati dengan kopi Turki yang pahit.