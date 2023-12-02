Siti Atikoh Gemar Olahraga, Ingin Lari dan Bersepeda di Aceh

Siti Atikoh ingin lari dan bersepeda di Banda Aceh. (Foto: Okezone/Devi)

SITI Atikoh termasuk orang yang gemar berolahraga. Istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo memiliki olahraga favoritnya sendiri yakni lari dan bersepeda.

Dia kerap membagikan momen lari dan bersepeda melalui akun Instagram pribadinya @atikoh.s. Terbaru, ibunda Alam Ganjar ini berhasil mengikuti marathon 42 Km dalam ajang Borobudur Marathon 2023. Ini merupakan salah satu prestasi yang sangat luar biasa. Tidak sedikit netizen yang memberikan apresiasi untuk dirinya.

BACA JUGA: Alasan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Jadikan Mi dan Nasi Goreng Makanan Favorit

Namun, ternyata Siti Atikoh masih memiliki keinginan lain. Dirinya ingin menjajal lari dan bersepeda sambil menikmati keindahan kota Aceh dan Sabang.

“Beberapa kali saat kita (Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo) lagi sering-seringnya sepedaan, sebetulnya mau ke sini (Aceh)," kata Siti Atikoh saat ditemui di salah satu kedai makanan di Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Tidak hanya itu saja, dirinya pun ingin ikut serta maraton di kedua kota yang ada di barat Indonesia ini.

"Kemudian ada juga lari maraton di situ," ucap Atikoh.

Sayangnya hingga saat ini dirinya belum memiliki waktu yang pas untuk melaksanakan dua keinginannya itu.

"Sempat beberapa kali tp gagal terus. Belum jodoh,” tutur Atikoh.