Laura Moane Spill Harga Perawatan Wajah, Netizen: Emang Bukan Kaleng-Kaleng

PERAWATAN kecantikan bagi seorang perempuan dirasa sangat perlu. Apalagi bagi mereka yang berkerja di dunia entertainemnt seperti Laura Moane.

Belum lama ini, kekasih Al Ghazali itu nampak mengunjungi salah satu klinik kecantikan. Dia baru saja melakukan perawatan wajah.

Perawatan wajah yang dilakukan tentunya memiliki teknologi canggih yang membuat wajah cantiknya kian berseri. Tak heran pula jika dia rela merogoh kocek dalam untuk sekali perawatan yang dilakukan.

"Berapa ya harga treatment wajah Laura pacarnya Al Ghazali?," tulis keterangan video akun TikTok Klinik Dermapro.