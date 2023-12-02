Potret Gala Sky Cium Pipi Fuji Bikin Netizen Baper, Terlalu Gemas!

BEBERAPA hari lalu Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji berfoto bersama sang keponakan, Gala Sky Andriansyah. Memang, usia kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, mantan Fuji menjadi salah satu orang yang dekat dengan Gala.

Fuji mengunggah foto bersama Gala Sky. Dalam unggahan tersebut Fuji dan Gala terlihat foto di depan rumah dan dikelilingi tanaman-tanaman hias indah.

Foto tersebut ia dedikasikan untuk sang keponakan sebagai kenang-kenangan ketika Gala besar. “Foto kenangan buat Gala gede nanti,” tulis Fuji dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @fuji_an.

Penasaran seperti apa foto-foto Fuji dan Gala? Berikut rangkumannya.

Kompakan

Gala Sky nampak pede tampil di depan kamera. Bahkan keduanya terlihat pose kompak sambil salam jempol. Duh Gala masih kecil sudah bisa bergaya.

Fuji tampil stylish memakai cardigan rajut warna merah dipadukan dengan rok mini dan high boots. Sementara Gala terlihat kece dengan kaus hijau dipadukan dengan celana pendek, sepatu, dan sepatu. Gala begitu menggemaskan saat menatap Fuji sambil menjulurkan lidah.

“Hot mama jaksel nih bos, senggol dong,” celetuk @remind***

“Mama muda dan bayi seniornya,” kata @msc***

Salam dua jari

Fuji terlihat centil dengan ekspresi wajah menjulurkan lidah sambil merem, sementara Gala terlihat pose mengikuti Fuji mulai dari tangan hingga gaya kakinya. Lucu banget!