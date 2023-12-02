Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Keluarga Mendiang Ashraf Sinclair di Pernikahan BCL, Netizen: Wanita Terbahagia di Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:35 WIB
Potret Keluarga Mendiang Ashraf Sinclair di Pernikahan BCL, Netizen: Wanita Terbahagia di Dunia
Keluarga mendiang Ashraf hadiri pernikahan BCL. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEBAHAGIAAN yang dirasakan Bunga Citra Lestari, tentu dirasakan pula oleh orang sekitar, termasuk anak dan keluarga mendiang Ashraf Sinclair.

Momen itu tampak terangkum manis sekaligus haru dalam beberapa potret yang belakangan beredar di jagat maya. Salah satunya, diunggah di akun X @arfdy12.

“Keluarga Almarhum Ashraf Sinclair, kedua ibu bapa, Aishah Sinclair dan Yuna turut hadir,” tulis keterangan unggahan akun X tersebut.

Dalam unggahan tersebut tampak beberapa potret yang menampilkan keluarga besar Ashraf Sinclair. Potret tersebut seolah secara langsung mewakili restu yang diberikan mantan mertua BCL terhadap pernikahan kedua mantan menantunya itu.

bcl 

Apalagi seperti diketahui sebelumnya, ayah mendiang Ashraf Sinclair juga sempat secara terang-terangan memberikan restu dan dukungannya kepada sang mantan menantu.

Tak hanya dihadiri oleh ayah dan ibu mendiang Ashraf Sinclair. Pernikahan BCL dengan Tiko Wardhana kali ini juga turut dihadiri oleh kedua adik mantan suami BCL itu, yakni Aishah Sinclair dan Yuna Sinclairz.

Halaman:
1 2
      
