HOME WOMEN LIFE

5 Potret Modis Azizah Salsha Foto di Rooftop Shibuya Sky, Queen Of OOTD!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |01:34 WIB
5 Potret Modis Azizah Salsha Foto di Rooftop Shibuya Sky, Queen Of OOTD!
Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
AZIZAH Salsha belakangan masih menjadi sorotan. Sejak menyandang status istri dari pesepak bola terkenal dan anggota timnas Indonesia, Pratama Arhan, penampilannya selalu sukses jadi perhatian.

Seperti pada beberapa penampilannya selama tinggal di Jepang bersama sang suami. Tak hanya tampil cantik dengan busana tradisional Jepang, Kimono, Azizah juga tampak rajin membagikan potret OOTD nan modis.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @azizahsalsha.

Potret OOTD di Shibuya Sky

Azizah Salsha

Dalam potret ini, Azizah tampak tampil modis dalam balutan kaos dan rok mini putih yang dipadukan dengan luaran outer berwarna biru muda.

Ia tampak berfoto di Shibuya Sky, gedung tertinggi di distrik Shibuya, Tokyo. Tak lupa, Azizah tampak mengenakan kacamata hitam frame putih untuk mendukung penampilannya.

Ekspresi ceria

Azizah Salsha

Berfoto dengan pemandangan indah kota Tokyo dari atas gedung setinggi 230 meter itu membuat Azizah tampak begitu senang. Ia lantas tak sungkan melempar ekspresi riangnya saat berfoto-foto. Tak lupa, ia juga tampak mengangkat kedua tangannya ke atas.

Potret cute dengan kamera digital

Azizah Salsha

Dalam potret ini, Azizah juga tampak menenteng kamera digital di tangannya. Ia lantas seolah memfoto pemandangan di sekitar dengan kamera tersebut. Meski begitu, ia tampak tampil cute dengan ekspresi datarnya.

Halaman:
1 2
      
