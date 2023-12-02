Advertisement
Ganjar Pranowo di Mata Masyarakat, Sosok yang Solutif dan Peduli

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:35 WIB
Ganjar Pranowo di Mata Masyarakat, Sosok yang Solutif dan Peduli
Sosok Ganjar di mata masyarakat. (Foto: Instagram)
GANJAR Pranowo disebut sebagai sosok pribadi yang solutif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap banyak orang. Hal ini dirasakan langsung oleh Fx Heru Djatmiko, salah satu masyarakat Jawa Tengah.

Fx Heru Djatmiko selaku Waka Kwarda Jateng bidang Organisasi dan Hukum menyampaikan hal tersebut saat ditemui dalam acara Munas Pramuka XI di Aceh.

"Dari sisi Pramuka, beliau begitu peduli. Setiap kita ada kegiatan beliau selalu hadir, berbagi waktu. Meskipun kita harus memundurkan waktu seperti Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah kemarin," kata Heru yang menyaksikan sendiri perjuangan Ganjar Pranowo selalu hadir untuk seluruh warganya, Sabtu (2/12/2023).

Di tengah kesibukannya, Ganjar Pranowo juga menyempatkan waktu berkumpul dengan anggota pramuka serta memberikan masukan yang solutif. Contohnya saja kala para anggota pramuka berkumpul untuk rapat di rumah dinasnya.

Heru

Kala itu, Ganjar turut serta dalam rapat dan membantu memberikan solusi untuk permasalahan yang ada.

"Ganjar Pranowo membantu masyarakat dalam bencana alam, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan lain sebagainya. Dia selalu hadir dan memberi dukungan," ucap Heru.

Salah satu bantuan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo yakni menyumbangkan mobil ambulan dan mobil dapur umum untuk logistik untuk menangani korban bencana yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi.

