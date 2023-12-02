Potret dan Profil Febby Carol, Kakak Virgoun yang Ngaku Lelah Biayain Ibunda

HUBUNGAN antara Eva Manurung dan Jordan Ali memang mendapat tentangan keras dari anak-anaknya, Virgoun dan kakaknya bernama Febby Carol.

Tidak sedikit dalam beberapa unggahannya Febby Carol juga terlihat memberikan statement kalau Jordan Ali hanya memanfaatkan Eva Manurung untuk menjadikan dirinya terkenal.

Sontak saja hal itu pun membuat keadaan semakin memanas. Menginat Eva Manurung juga nampak sudah menaruh rasa kepada Jordan Ali dan ingin menjadikannya sebagai pendamping hidup kelak di masa depan.

Lantas seperti apa potret profil Febby Carol yang berusaha untuk menyadarkan sang ibundag? Berikut potret dan profilnya, Minggu (3/12/2023).

1. Beda ayah dengan Virgoun

Febby Carol dan Virgoun memang merupakan anak dari Eva Manurung. Namun, keduanya rupanya berbeda ayah. Hal itu diungkapan Febby pada salah satu tayangan TV swasta.

BACA JUGA:

"Aku sama Virgoun, banyak orang di luar sana kenapa kok kakak terlihat beda. Aku sama Virgoun, kami beda ayah," katanya.

2. Jadi brand ambasador

Mempunyai jumlah followers lebih dari delapan ribu, Febby Carol pun kini terlihat menjadi seorang brand ambasador sebuah klinik kecantikan yang berlokasi di Depok. Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang menyematkan sebuah akun klinik kecantikan tersebut.