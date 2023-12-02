3 Gaya Anya Geraldine Devlish Mode, Hot Banget

ARTIS cantik Anya Geradline memang kerap mencuri perhatian lewat foto-foto yang dia bagikan di akun Instagramnya. Kali ini, Anya Geraldine tampak tampil memukau dalam balutan outfit nan unik dan futuristik.

Anya terlihat mengenakan atasan yang menggambarkan bentuk api, berkolaborasi dari desainer Naranaia dan Hian Tjen. Dalam caption foto tersebut, Anya pun menyebut tampilan ini adalah devlish mode.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Cantik dengan riasan Bubah Alfian

Seperti biasa, wajah cantik Anya juga semakin flawless dengan riasan tangan Makeup Artist ternama Indonesia, Bubah Alfian. Meski menggunakan warna riasan yang tidak mencolok, namun riasan smokey eyes di matanya makin membuat fitur wajahnya tampak tegas dan tajam.

The queen of pose!

Anya sepertinya paham betul bagaimana caranya berpose ketika melakukan pemotretan. Meski sang fotografer, Winston Gomez tampak handal mengambil angle terbaik, namun, Anya juga tampak lihai melakukan pose tolak pinggang sambil melempar ekspresi fierce nan memukau ke arah kamera.