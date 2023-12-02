Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Gaya Anya Geraldine Devlish Mode, Hot Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |00:29 WIB
3 Gaya Anya Geraldine Devlish Mode, Hot Banget
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Anya Geradline memang kerap mencuri perhatian lewat foto-foto yang dia bagikan di akun Instagramnya. Kali ini, Anya Geraldine tampak tampil memukau dalam balutan outfit nan unik dan futuristik.

Anya terlihat mengenakan atasan yang menggambarkan bentuk api, berkolaborasi dari desainer Naranaia dan Hian Tjen. Dalam caption foto tersebut, Anya pun menyebut tampilan ini adalah devlish mode.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Cantik dengan riasan Bubah Alfian

Anya Geraldine

Seperti biasa, wajah cantik Anya juga semakin flawless dengan riasan tangan Makeup Artist ternama Indonesia, Bubah Alfian. Meski menggunakan warna riasan yang tidak mencolok, namun riasan smokey eyes di matanya makin membuat fitur wajahnya tampak tegas dan tajam.

The queen of pose!

Anya Geraldine

Anya sepertinya paham betul bagaimana caranya berpose ketika melakukan pemotretan. Meski sang fotografer, Winston Gomez tampak handal mengambil angle terbaik, namun, Anya juga tampak lihai melakukan pose tolak pinggang sambil melempar ekspresi fierce nan memukau ke arah kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement