Gen Z Sebut Ganjar Pranowo Sosok yang Luar Biasa dan Memiliki Arah Pimpinan yang Jelas

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:05 WIB
Sosok Ganjar Pranowo di mata Gen Z. (Foto: Okezone/Devi)
CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo telah memikat hati anak-anak muda di Indonesia. Salah satunya yakni Ricky Haryanto selaku Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwarda Jawa Tengah.

Dia menilai Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat luar biasa di matanya. Dirinya mengungkapkan, Ganjar Pranowo memiliki arah kepemimpinan yang jelas.

"Pemimpin yang luar biasa tegas manajemennya bagus dan juga arahnya jelas," ucap Ricky saat ditemui di acara Munas Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Ricky 

Jiwa kepemimpinan Ganjar Pranowo telah Ricky saksikan secara langsung dalam bidang kepramukaan.

1 2
      
